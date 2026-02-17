logo

Украина точно не выиграет от переговоров в Женеве: раскрыт неожиданный замысел США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина точно не выиграет от переговоров в Женеве: раскрыт неожиданный замысел США

Как считает политолог, переговоры в Женеве являются скорее этапной встречей, что вряд ли приведет к ощутимому прорыву.

17 февраля 2026, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Владимир Фесенко считает, что истинные намерения России относительно нового раунда переговоров стали более ясны после изменения состава ее делегации. Главой российской переговорной группы вновь был назначен Владимир Мединский – известный как помощник президента РФ и псевдоисторик.

Украина точно не выиграет от переговоров в Женеве: раскрыт неожиданный замысел США

Фото: из открытых источников

Мединский уже участвовал в переговорах в Стамбуле, где его выступления сводились преимущественно к историческим лекциям и пропагандистским месседжам. Тогда украинская сторона не получила ни одного конструктивного сигнала и переговоры завершились без результата. Участие Мединского в новом раунде, по словам Фесенко, является четким индикатором того, что процесс может снова зайти в тупик.

"Мединский – это не о переговорах, это – о пропагандистском шоу. Но на любые вызовы со стороны Мединского у нас будет ответ", – отметил политолог.

Фесенко также отмечает, что встреча в Женеве вряд ли приведет к серьезному прорыву, поскольку она носит скорее промежуточный характер. Дополнительно ситуацию усложняет параллельная встреча представителей США и Ирана в том же городе. Хотя для американцев проведение двух переговоров одновременно может быть удобным, для Украины это сигнал, что ее интересы могут отойти на второй план. "Иран сейчас является более актуальным приоритетом для США, поэтому, думаю, они больше внимания будут уделять именно переговорам с иранцами", – объяснил Фесенко.

Ситуацию усугубляет и недавнее сообщение Reuters о том, что бывший президент США Дональд Трамп готовится к масштабной военной операции против Ирана. Во время переговоров в Женеве спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер постараются достичь соглашения с Тегераном, однако в американских кругах признают, что шансы на успех остаются минимальными. Таким образом, по словам Фесенко, украинские интересы в Женеве рискуют остаться на периферии внимания международных игроков, а сама встреча может превратиться в формальный промежуточный этап без конкретных результатов.

Капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко заявил, что во время массированных обстрелов Россия пытается определить самые уязвимые элементы украинской энергосистемы и направить удары именно по ним.



