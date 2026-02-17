logo

РФ будет меньше атаковать "Искандерами": раскрыты детали впечатляющей спецоперации ССО

Также на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные ликвидировали пункт дистанционного управления подразделением "Рубикон"

17 февраля 2026, 15:00
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины успешно провели серию ударов дронами FP-2 по объектам российских войск на временно оккупированных территориях.

РФ будет меньше атаковать "Искандерами": раскрыты детали впечатляющей спецоперации ССО

Фото: из открытых источников

В частности, в селе Пасечное, расположенном на временно оккупированном полуострове Крым, украинские бойцы ликвидировали состав ракетного комплекса "Искандер". Информацию подтвердили в ССО ВСУ 17 февраля, опубликовав видео результаты операции, на которой видны мощные взрывы и разрушения.

Кроме этого, в Запорожской области, в селе Высокое, украинские спецназовцы уничтожили пункт управления дронами подразделения "Рубикон". Такие действия показывают высокую эффективность использования беспилотных аппаратов для поражения стратегических целей противника.

По данным ССО, за период с 9 по 14 февраля подразделения специальных операций поразили более десяти ключевых военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – места сосредоточения личного состава, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стоянки военной техники и другие стратегически важные цели.

В сообщении отмечается, что украинские силы специальных операций продолжают выполнять асимметричные операции, направленные на уменьшение боевого потенциала российских войск и усложнение их наступательных действий. Использование дронов FP-2 и точечных ударов позволяет значительно повысить эффективность действий украинских военных на временно оккупированных территориях и создает дополнительные риски противника.

