РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: що відбувається на фронті

Війська держави-агресорки Росії посилюють угруповання на Запорізькому напрямку, активно перекидаючи туди резерви. Для цього противник знімає підрозділи з інших відтинків фронту.

Наступ РФ на фронті (фото з відкритих джерел)

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net повідомив, що до штурмових дій залучають навіть військових із підрозділів забезпечення.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій. Це здебільшого підрозділи їхніх повітряно-десантних військ", — йдеться у повідомленні.

За словами Волошина, російська армія також перекидає сили з тимчасово окупованого Криму в район Кам’янського Запорізької області. Він уточнив, що мова йде про підрозділи, призначені для закріплення на позиціях, а також про операторів безпілотних літальних апаратів.

Окрім цього, за інформацією розвідки, на цьому напрямку штурмові групи формують за рахунок частин тилового забезпечення.

"Тобто знову вони кидають всіх, хто є, на штурми. Не нові приходять штурмовики, а знімають з Херсона, перекидають з Криму, комплектують підрозділи всілякими кухарями, водіями, артилеристами – їх кидають на штурми", — зазначив Волошин.

