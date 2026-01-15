РФ массово стягивает резервы на горячее направление: что происходит на фронте

Войска государства-агрессорки России усиливают группировку на Запорожском направлении, активно опрокидывая туда резервы. Для этого противник снимает подразделения с других отрезков фронта.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net сообщил, что к штурмовым действиям привлекаются даже военные из подразделений обеспечения.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержки темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

По словам Волошина, российская армия также опрокидывает силы из временно оккупированного Крыма в район Каменского Запорожской области. Он уточнил, что речь идет о подразделениях, предназначенных для закрепления на позициях, а также об операторах беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по информации разведки, на этом направлении штурмовые группы формируют за счет частей тылового обеспечения.

"То есть снова они бросают всех, кто есть, на штурмы. Не новые приходят штурмовики, а снимают с Херсона, опрокидывают из Крыма, комплектуют подразделения всевозможными поварами, водителями, артиллеристами – их бросают на штурмы", — отметил Волошин.

