РФ массово стягивает резервы на горячее направление: что происходит на фронте
НОВОСТИ

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: что происходит на фронте

Россияне стягивают силы с разных участков фронта, готовясь к штурму на Запорожском направлении, говорит Владислав Волошин.

15 января 2026, 20:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Войска государства-агрессорки России усиливают группировку на Запорожском направлении, активно опрокидывая туда резервы. Для этого противник снимает подразделения с других отрезков фронта.

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: что происходит на фронте

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net сообщил, что к штурмовым действиям привлекаются даже военные из подразделений обеспечения.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержки темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

По словам Волошина, российская армия также опрокидывает силы из временно оккупированного Крыма в район Каменского Запорожской области. Он уточнил, что речь идет о подразделениях, предназначенных для закрепления на позициях, а также об операторах беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по информации разведки, на этом направлении штурмовые группы формируют за счет частей тылового обеспечения.

"То есть снова они бросают всех, кто есть, на штурмы. Не новые приходят штурмовики, а снимают с Херсона, опрокидывают из Крыма, комплектуют подразделения всевозможными поварами, водителями, артиллеристами – их бросают на штурмы", — отметил Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия совершила новое жесткое преступление в Одесской области. В ночь на 15 января российские войска совершили очередную массированную атаку на южные районы Одесской области, применив ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Основной удар пришелся на гражданские объекты, в том числе административные здания.

Во время воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть вражеских дронов, однако избежать разрушений не удалось. В Белгороде-Днестровском районе зафиксировано повреждение элементов гражданской инфраструктуры. В результате попаданий полностью разрушены два одноэтажных административных сооружения, после чего возник пожар.



