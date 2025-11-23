РФ готує внутрішній колапс України: Лукашук попередив про ключовий сценарій Кремля

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму коментарі окреслив ключові політичні цілі Росії у війні проти України та пояснив, що саме слід вважати реальною перемогою України.

Лукашук про справжню мету Росії у війні проти України

Головна мета РФ — не землі, а ліквідація України як держави



Лукашук наголосив, що Росія не веде війну через контроль над окремими областями чи "захист російськомовних". На його думку, справжня мета Кремля — позбавити Україну політичної незалежності, контролювати її зовнішній курс, внутрішню політику та знищити Україну як окрему цивілізаційну реальність.



Дві моделі російської стратегії



Політик виділяє два підходи, які Кремль уже застосовував або застосовує зараз:

1. Швидка окупація — "Київ за три дні"

2. Стратегічна спроба блискавично захопити владу в Україні у 2022 році. Цей план провалився.

3. Довга війна на виснаження

4. Поточна модель, що передбачає удари по економіці, енергетиці, суспільній стійкості та внутрішній політичній стабільності.

Росія цілеспрямовано працює на:

• соціальну напругу через енергетичний терор,

• втому від тривалої війни,

• політичні конфлікти,

• розхитування між регіонами та владою.

Внутрішній колапс — ключовий інструмент Росії

За словами Лукашука, Кремль хоче послабити Україну саме зсередини, щоб добитися глобального результату без масштабних наступів і великих армійських операцій.



Що таке перемога України?



Лукашук визначає перемогу так:

• збереження держави,

• збереження політичної суб’єктності,

• збереження контролю над внутрішньою й зовнішньою політикою,

• недопущення внутрішнього колапсу, на який розраховує Росія.

Він наголошує, що, попри ситуацію на фронті та окупацію частини територій, Росія не досягла своєї головної мети, а отже Україна не програла.



Роль партнерів



Лукашук подякував США за багаторічну підтримку та зазначив, що майбутнє значною мірою залежатиме від європейських союзників: чи зможуть вони взяти на себе стратегічну роль у разі зміни американського курсу.

За його словами, нині вирішальним фактором є не заяви, а ресурс — фінансовий та військовий. Саме він визначатиме, який план буде реалізований і яким шляхом завершиться війна.



