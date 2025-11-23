logo

РФ готовит внутренний коллапс Украины: Лукашук предупредил о ключевом сценарии Кремля
НОВОСТИ

РФ готовит внутренний коллапс Украины: Лукашук предупредил о ключевом сценарии Кремля

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук: настоящая цель России – уничтожение украинской субъектности, а не захват территорий

23 ноября 2025, 14:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем комментарии очертил ключевые политические цели России в войне против Украины и объяснил, что именно следует считать реальной победой Украины.

РФ готовит внутренний коллапс Украины: Лукашук предупредил о ключевом сценарии Кремля

Лукашук про настоящую цель России в войне против Украины

Главная цель РФ – не земли, а ликвидация Украины как государства

Лукашук подчеркнул, что Россия не ведет войну из-за контроля над отдельными областями или "защиты русскоязычных". По его мнению, настоящая цель Кремля – лишить Украину политической независимости, контролировать ее внешний курс, внутреннюю политику и уничтожить Украину как отдельную цивилизационную реальность.

Две модели российской стратегии

Политик выделяет два подхода, которые Кремль уже применял или применяет сейчас:

1. Быстрая оккупация – "Киев за три дня"

2. Стратегическая попытка молниеносно захватить власть в Украине в 2022 году. Этот план провалился.

3. Долгая война на истощение

4. Текущая модель, предполагающая удары по экономике, энергетике, общественной устойчивости и внутренней политической стабильности.

Россия целенаправленно работает на:

социальное напряжение через энергетический террор,

• усталость от продолжительной войны,

• политические конфликты,

• расшатывание между регионами и властями.

Внутренний коллапс – ключевой инструмент России

По словам Лукашука, Кремль хочет ослабить Украину именно изнутри, чтобы добиться глобального результата без масштабных наступлений и больших армейских операций.

Что такое победа Украины?

Лукашук определяет победу так:

• сохранение государства,

• сохранение политической субъектности,

• сохранение контроля за внутренней и внешней политикой,

• недопущение внутреннего коллапса, на который рассчитывает Россия.

Он отмечает, что, несмотря на ситуацию на фронте и оккупацию части территорий, Россия не достигла своей главной цели, а значит, Украина не проиграла.

Роль партнеров

Лукашук поблагодарил США за многолетнюю поддержку и отметил, что будущее будет в значительной степени зависеть от европейских союзников:   смогут ли они взять на себя стратегическую роль в случае смены американского курса.

По его словам, сейчас решающим фактором является не заявление, а ресурс финансовый и военный. Именно он будет определять какой план будет реализован и каким путем завершится война.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Представитель Украинской добровольческой армии и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук обнародовал комментарий о новой позиции сенатора-республиканца Линдси Грэмма о возможных действиях президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.





Источник: https://t.me/mykola_lukashuk/22564
