РФ готовит внутренний коллапс Украины: Лукашук предупредил о ключевом сценарии Кремля

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем комментарии очертил ключевые политические цели России в войне против Украины и объяснил, что именно следует считать реальной победой Украины.
Лукашук про настоящую цель России в войне против Украины
Главная цель РФ – не земли, а ликвидация Украины как государства
Лукашук подчеркнул, что Россия не ведет войну из-за контроля над отдельными областями или "защиты русскоязычных". По его мнению, настоящая цель Кремля – лишить Украину политической независимости, контролировать ее внешний курс, внутреннюю политику и уничтожить Украину как отдельную цивилизационную реальность.
Две модели российской стратегии
Политик выделяет два подхода, которые Кремль уже применял или применяет сейчас:
1. Быстрая оккупация – "Киев за три дня"
2. Стратегическая попытка молниеносно захватить власть в Украине в 2022 году. Этот план провалился.
3. Долгая война на истощение
4. Текущая модель, предполагающая удары по экономике, энергетике, общественной устойчивости и внутренней политической стабильности.
Россия целенаправленно работает на:
• социальное напряжение через энергетический террор,
• усталость от продолжительной войны,
• политические конфликты,
• расшатывание между регионами и властями.
Внутренний коллапс – ключевой инструмент России
По словам Лукашука, Кремль хочет ослабить Украину именно изнутри, чтобы добиться глобального результата без масштабных наступлений и больших армейских операций.
Что такое победа Украины?
Лукашук определяет победу так:
• сохранение государства,
• сохранение политической субъектности,
• сохранение контроля за внутренней и внешней политикой,
• недопущение внутреннего коллапса, на который рассчитывает Россия.
Он отмечает, что, несмотря на ситуацию на фронте и оккупацию части территорий, Россия не достигла своей главной цели, а значит, Украина не проиграла.
Роль партнеров
Лукашук поблагодарил США за многолетнюю поддержку и отметил, что будущее будет в значительной степени зависеть от европейских союзников: смогут ли они взять на себя стратегическую роль в случае смены американского курса.
По его словам, сейчас решающим фактором является не заявление, а ресурс финансовый и военный. Именно он будет определять какой план будет реализован и каким путем завершится война.
