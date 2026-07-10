РФ готує щось страшне і небезпечне: оприлюднено екстрене застереження про особливу загрозу

Моніторингові ресурси повідомляють про зростання ризику нового масованого ракетного удару Росії по території України. За їхніми даними, у прикордонних із Україною районах РФ зосереджені підрозділи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які можуть бути використані для атак найближчим часом.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, йдеться про 10 пускових установок у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, які, за інформацією моніторингових каналів, оснащені 20 балістичними ракетами.

Також повідомляється про нову активність російських військ щодо вибору потенційних цілей для ударів. За попередніми даними, увага противника зосереджена як на центральних, так і на західних регіонах України.

Серед можливих об'єктів називають райони Фастова, Плесецького, Демидова та Рибальського півострова, де розташовані об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, до переліку ймовірних цілей потрапили Вільня на Житомирщині, Черкаси, а також Пирятин, де, за даними моніторингових ресурсів, під загрозою може опинитися автозаправна інфраструктура.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ, Повітряних сил чи інших державних органів станом на зараз немає.

Як вже писали "Коментарі", Росія не демонструє готовності до завершення війни та продовжує робити ставку на силовий сценарій. У Кремлі вважають, що ескалація бойових дій, масовані ракетно-дронові атаки й тиск на цивільне населення можуть допомогти досягти поставлених цілей. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, Володимир Путін досі переконаний, що здатен змінити ситуацію на свою користь військовим шляхом.