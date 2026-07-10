РФ готовит что-то страшное и опасное: обнародована экстренное предупреждение об особой угрозе

Мониторинговые ресурсы сообщают о росте риска нового массированного ракетного удара России по территории Украины. По их данным, в приграничных с Украиной районах РФ сосредоточены подразделения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть использованы для атак в ближайшее время.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о 10 пусковых установках в Брянской, Курской и Белгородской областях, которые, по информации мониторинговых каналов, оснащены 20 баллистическими ракетами.

Также сообщается о новой активности российских войск по выбору потенциальных целей для ударов. По предварительным данным, внимание противника сосредоточено как на центральных, так и западных регионах Украины.

Среди возможных объектов называются районы Фастова, Плесецкого, Демидова и Рыболовного полуострова, где расположены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, в число возможных целей попали Вильнюс на Житомирщине, Черкассы, а также Пирятин, где, по данным мониторинговых ресурсов, под угрозой может оказаться автозаправочная инфраструктура.

В то же время, официального подтверждения этой информации от Генерального штаба ВСУ, Воздушных сил или других государственных органов по состоянию на данный момент нет.

Как уже писали "Комментарии", Россия не демонстрирует готовность к завершению войны и продолжает делать ставку на силовой сценарий. В Кремле считают, что эскалация боевых действий, массированные ракетно-дроновые атаки и давление на гражданское население могут помочь достичь поставленных целей. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Владимир Путин до сих пор убежден, что способен изменить ситуацию в свою пользу военным путем.