РФ готує рекордний удар по Україні: монітори нажахали деталями

Моніторингові ресурси повідомляють, що Росія накопичила значний запас ударних засобів і може готувати чергову комбіновану атаку по території України. За їхніми даними, на різних напрямках розміщено близько двох тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" та інших дронів, які можуть бути задіяні в масованих нічних ударах.

Крім використання БПЛА, аналітики не виключають застосування ракетної компоненти з різних типів носіїв. Зокрема, можливе залучення стратегічної авіації: до шести бомбардувальників Ту-95МС, які потенційно здатні випустити до 18 крилатих ракет Х-101, а також до трьох літаків Ту-160 із можливим залпом до 20 таких ракет.

Також у повітряному просторі можуть бути задіяні до шести літаків Ту-22М3 та до шести винищувачів МіГ-31К, які є носіями високошвидкісних ракет. Окремо зазначається можливість застосування балістичних і крилатих ракет комплексу "Іскандер" — до 30 ракет типу "Іскандер-М" та до 18 крилатих ракет "Іскандер-К", які можуть запускатися з різних напрямків.

Крім того, фіксується ймовірність використання гіперзвукових ракет "Циркон", які можуть запускатися з території Курської області — орієнтовно до трьох одиниць. З моря, за попередніми оцінками, також може бути здійснено запуск до 24 крилатих ракет "Калібр".

Фахівці наголошують, що подібні оцінки є попередніми та базуються на розвідданих і спостереженнях за активністю російських сил. Водночас громадян закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не ігнорувати повідомлення офіційних джерел, оскільки характер атак РФ часто передбачає одночасне застосування різних типів озброєння для перевантаження систем протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що різке посилення російських повітряних атак по Києву та інших містах напряму пов’язане з результативними ударами Сил оборони України по військових об’єктах у глибокому тилу РФ. На його думку, останні масовані обстріли цивільної інфраструктури мають ознаки спроби помсти з боку Кремля за втрати, яких зазнає російська армія.