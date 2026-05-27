Це було вкрай болісним для Путіна: розкрито шокуючі масштаби удару України по Старобельську

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що різке посилення російських повітряних атак по Києву та інших містах напряму пов’язане з результативними ударами Сил оборони України по військових об’єктах у глибокому тилу РФ. На його думку, останні масовані обстріли цивільної інфраструктури мають ознаки спроби помсти з боку Кремля за втрати, яких зазнає російська армія.

Експерт наголосив, що особливо чутливим ударом для російського керівництва стало знищення одного з ключових елементів їхньої військової структури на окупованій Луганщині.

За словами Романенка, найбільше роздратування у Путіна викликала ліквідація штабу спецпідрозділу "Рубікон" у районі Старобільська. Там, за попередніми даними, було знищено керівний склад підрозділу та фахівців, які займалися підготовкою операторів безпілотників для потреб фронту. Ці втрати, як зазначає експерт, є критичними, адже йдеться про людей із високим рівнем підготовки, яких неможливо швидко замінити.

Романенко підкреслює, що удар по цьому центру суттєво вплинув на організаційні та наступальні можливості російських військ на передовій. Втрата досвідчених операторів дронів і командного складу, за його оцінкою, порушує вже сформовані плани окупантів та ускладнює координацію їхніх подальших дій.

Водночас експерт вважає, що саме такі втрати змушують російське керівництво посилювати атаки по українських містах, намагаючись компенсувати невдачі на полі бою ударами по цивільних об’єктах.

"Коментарі" вже писали, що російські війська вчергове здійснили атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". У місті пролунала серія вибухів, після чого в кількох районах спалахнули пожежі. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео наслідків удару — на кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та пошкоджені будівлі.