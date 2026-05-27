Это было крайне болезненным для Путина: раскрыты шокирующие масштабы удара Украины по Старобельску.
Это было крайне болезненным для Путина: раскрыты шокирующие масштабы удара Украины по Старобельску.

Военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал уничтожение штаба подразделения "Рубикон" в Луганской области и объяснил, как Путин отвечает Киеву баллистикой

27 мая 2026, 14:10
Автор:
Клименко Елена

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что резкое усиление российских воздушных атак по Киеву и другим городам напрямую связано с результативными ударами сил обороны Украины по военным объектам в глубоком тылу РФ. По его мнению, последние массированные обстрелы гражданской инфраструктуры имеют признаки попытки мести со стороны Кремля за потери, понесенные российской армией.

Эксперт подчеркнул, что особенно чувствительным ударом для российского руководства стало уничтожение одного из ключевых элементов их военной структуры в оккупированной Луганской области.

По словам Романенко, наибольшее раздражение у Путина вызвала ликвидация штаба спецподразделения "Рубикон" в районе Старобельска. Там, по предварительным данным, был уничтожен руководящий состав подразделения и специалистов, занимавшихся подготовкой операторов беспилотников для нужд фронта. Эти потери, как отмечает эксперт, являются критическими, ведь речь идет о людях с высоким уровнем подготовки, которых невозможно быстро заменить.  

Романенко подчеркивает, что удар по этому центру оказал существенное влияние на организационные и наступательные возможности российских войск на передовой. Потеря опытных операторов дронов и командного состава, по его оценке, нарушает уже сложившиеся планы окупантов и затрудняет координацию их дальнейших действий.  

В то же время, эксперт считает, что именно такие потери заставляют российское руководство усиливать атаки по украинским городам, пытаясь компенсировать неудачи на поле боя ударами по гражданским объектам.  

"Комментарии" уже писали, что российские войска в очередной раз совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники типа "Шахед". В городе раздалась серия взрывов, после чего в нескольких районах вспыхнули пожары. Местные жители публикуют в соцсетях видео последствий удара – на кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденные здания.



