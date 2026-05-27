Война с Россией РФ готовит рекордный удар по Украине: мониторы напугали деталями
РФ готовит рекордный удар по Украине: мониторы напугали деталями

Мониторинговые каналы сообщают, что противник может готовить массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины.

27 мая 2026, 14:25
Автор:
Клименко Елена

Мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия накопила значительный запас ударных средств и может готовить очередную комбинированную атаку по территории Украины. По их данным, на разных направлениях размещено около двух тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и других дронов, которые могут быть задействованы в массированных ночных ударах.

Фото: из открытых источников

Кроме использования БПЛА, аналитики не исключают применения ракетной компоненты из разных типов носителей. В частности, возможно привлечение стратегической авиации: к шести бомбардировщикам Ту-95МС, потенциально способным выпустить до 18 крылатых ракет Х-101, а также к трем самолетам Ту-160 с возможным залпом до 20 таких ракет.

Также в воздушном пространстве могут быть задействованы до шести самолетов Ту-22М3 и шести истребителей МиГ-31К, которые являются носителями высокоскоростных ракет. Отдельно отмечается возможность применения баллистических и крылатых ракет комплекса "Искандер" — до 30 ракет типа "Искандер-М" и 18 крылатых ракет "Искандер-К", которые могут запускаться по разным направлениям.

Кроме того, фиксируется вероятность использования гиперзвуковых ракет "Циркон", которые могут запускаться с территории Курской области — ориентировочно до трех единиц. С моря, по предварительным оценкам, также может быть осуществлен запуск до 24 крылатых ракет "Калибр".

Специалисты отмечают, что подобные оценки предварительные и базируются на разведданных и наблюдениях за активностью российских сил. В то же время, граждан призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не игнорировать сообщения официальных источников, поскольку характер атак РФ часто предполагает одновременное применение различных типов вооружения для перегрузки систем противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал , что генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что резкое усиление российских воздушных атак по Киеву и другим городам напрямую связано с результативными ударами Сил обороны Украины по военным объектам в глубоком тылу РФ. По его мнению, последние массированные обстрелы гражданской инфраструктуры имеют признаки попытки мести со стороны Кремля за потери, понесенные российской армией.



