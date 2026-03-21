РФ готує новий удар: у США розповіли, що про це сигналізує

Російські окупаційні війська останніми днями активізували механізовані атаки вздовж лінії фронту, що може свідчити про підготовку до масштабного весняно-літнього наступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ Росії.

За даними аналітиків, з 17 березня росіяни почали частіше залучати важку техніку та підрозділи рівня роти. Зокрема, зафіксовано наступальні дії у районі Новопавлівки на Дніпропетровщині. Вже наступного дня атаки тривали на Куп’янському напрямку та поблизу Мирного на Донеччині, а 19 березня – біля Гришиного та Шандриголового.

В ISW вважають, що частина цих операцій могла мати розвідувальний характер – для виявлення слабких місць української оборони перед основними ударами. Паралельно фіксуються інші ознаки підготовки: посилення обстрілів у районі Краматорська, удари по логістичних маршрутах та спроби ізолювати поле бою.

Окрему увагу експерти звертають на атаки по гідротехнічній інфраструктурі. З кінця лютого російські сили неодноразово били по дамбах поблизу Костянтинівки та в напрямку Покровська, ймовірно, намагаючись ускладнити постачання та створити загрозу підтоплення позицій ЗСУ.

Аналітики припускають, що головними цілями майбутнього наступу можуть стати великі міста Донеччини, зокрема Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Водночас через нестачу бронетехніки та ефективність українських дронів Росія, ймовірно, робитиме ставку на обмежені, але інтенсивні атаки на окремих ділянках фронту. У ISW наголошують: підготовчі дії вже тривають, а активна фаза наступу може розпочатися найближчим часом.

