РФ готовит новый удар: в США рассказали, что об этом сигнализирует
РФ готовит новый удар: в США рассказали, что об этом сигнализирует

Разведка боем, удары по логистике и давление на Донбасс: американские аналитики предупреждают о близком наступлении

21 марта 2026, 13:20
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в последние дни активизировали механизированные атаки вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному весенне-летнему наступлению. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

РФ готовит новый удар: в США рассказали, что об этом сигнализирует

Наступление России. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, с 17 марта россияне стали чаще привлекать тяжелую технику и подразделения уровня роты. В частности, зафиксированы наступательные действия в районе Новопавловки Днепропетровской области. Уже на следующий день атаки продолжались на Купянском направлении и вблизи Мирного Донецкой области, а 19 марта – возле Гришиного и Шандриголового.

В ISW считают, что часть этих операций могла носить разведывательный характер – для выявления слабых мест украинской обороны перед основными ударами. Параллельно фиксируются другие признаки подготовки: усиление обстрелов в Краматорском районе, удары по логистическим маршрутам и попытки изолировать поле боя.

Особое внимание эксперты обращают на атаки по гидротехнической инфраструктуре. С конца февраля российские силы неоднократно избивали по дамбам близ Константиновки и в направлении Покровска, вероятно, пытаясь усложнить поставки и создать угрозу подтопления позиций ВСУ.

Аналитики предполагают, что главными целями будущего наступления могут стать крупные города Донбасса, в частности Славянск, Краматорск и Лиман.

В то же время из-за нехватки бронетехники и эффективности украинских дронов Россия, вероятно, будет делать ставку на ограниченные, но интенсивные атаки на отдельных участках фронта. В ISW отмечают: подготовительные действия уже продолжаются, а активная фаза наступления может начаться в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватнические войска предприняли масштабную попытку прорыва на Лиманском направлении, одновременно атаковав сразу с семи направлений в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Об этом сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-20-2026/
