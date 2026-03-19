РФ готує новий ривок на Донеччині: названо міста і терміни можливого наступу
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ готує новий ривок на Донеччині: названо міста і терміни можливого наступу

Українські військові повідомляють про активізацію ворога та озвучують орієнтовні строки, які ставить перед собою РФ.

19 березня 2026, 14:03
Проніна Анна

Російські війська посилили штурмові дії на сході України та визначили для себе конкретні цілі на найближчі місяці. Йдеться про ключові міста Донеччини, які залишаються під контролем України.

Росія планує наступ на Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ – що відомо

Як передають "Коментарі", про це повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець у коментарі журналістам. За його словами, російське командування розраховує захопити Костянтинівку до травня, а вже влітку – розгорнути бої за Краматорськ і Слов’янськ.

Що відбувається на фронті

На краматорському та слов’янському напрямках ворог значно активізувався. Фіксується інтенсивне застосування артилерії та тактичної авіації.

Окупанти намагаються покращити свої позиції, зокрема в районах Кривої Луки та Закітного, щоб зменшити вразливість до ударів українських сил.

Водночас Сили оборони України ведуть контрдії. Тривають бої поблизу Міньківки, а також у районах Федорівки Другої та Никифорівки, де російські підрозділи намагаються закріпитися в забудові.

Наскільки близько ворог

За оцінками військових, відстань до Краматорська становить близько 40 кілометрів. Місто вже перебуває в зоні потенційних артилерійських ударів.

Також за останні місяці лінія фронту на цьому напрямку змістилася приблизно на п’ять кілометрів ближче до Краматорська.

Важливий фактор – Лиман

Ситуація навколо Слов’янська значною мірою залежить від подій у районі Лиману. Поки українські сили утримують позиції там, просування противника стримується.

Раніше російські війська вже намагалися прорватися до Костянтинівки, однак атаки були відбиті.

Контекст

Військові наголошують, що заявлені терміни є планами противника, але їх реалізація залежить від ситуації на фронті та дій українських сил оборони.

Інтенсивність боїв на цьому напрямку залишається високою, а Донеччина – одним із ключових театрів бойових дій.

