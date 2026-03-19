РФ готовит новый рывок в Донецкой области: названы города и сроки возможного наступления

Российские войска ужесточили штурмовые действия на востоке Украины и определили для себя конкретные цели на ближайшие месяцы. Речь идет о ключевых городах Донбасса, которые остаются под контролем Украины.

Россия планирует наступление на Константиновку, Краматорск и Славянск – что известно

Как передают "Комментарии", об этом сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец в комментарии журналистам. По его словам, российское командование рассчитывает захватить Константиновку до мая, а уже летом развернуть бои за Краматорск и Славянск.

Что происходит на фронте

В краматорском и славянском направлениях враг значительно активизировался. Фиксируется интенсивное использование артиллерии и тактической авиации.

Оккупанты пытаются улучшить свои позиции, в частности в районах Кривой Луки и Закотного, чтобы уменьшить уязвимость к ударам украинских сил.

В то же время Силы обороны Украины ведут контрдействия. Продолжаются бои у Миньковки, а также в районах Федоровки Второй и Никифоровки, где российские подразделения пытаются закрепиться в застройке.

Насколько близко враг

По оценкам военных, расстояние до Краматорска составляет около 40 километров. Город уже находится в зоне потенциальных артиллерийских ударов.

Также за последние месяцы линия фронта на этом направлении сместилась примерно на пять километров ближе к Краматорску.

Важный фактор – Лиман

Ситуация вокруг Славянска во многом зависит от событий в районе Лимана. Пока украинские силы удерживают позиции там, продвижение противника сдерживается.

Ранее российские войска уже пытались прорваться в Константиновку, однако атаки были отбиты.

Контекст

Военные отмечают, что заявленные сроки являются планами противника, но их реализация зависит от ситуации на фронте и действий украинских сил обороны.

Интенсивность боев в этом направлении остается высокой, а Донетчина – одним из ключевых театров боевых действий.

