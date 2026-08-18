РФ будує 10 нових дронобаз: коли Україна відчує наслідки

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Кравцев Сергей
Росія зараз активно робить ставку на запуск реактивних ударних дронів. Які наслідки для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Дрон. Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, після завершення створення Росією десяти дронобаз Україна вже впродовж пів року може відчути зростання кількості запусків ворожих безпілотників.
Він нагадав, що нині атака із застосуванням до 1000 безпілотників уже не виглядає чимось надзвичайним. За його словами, для підготовки такої масованої атаки Росії потрібно від п’яти до семи днів, а після завершення будівництва всіх десяти баз такі атаки зможуть відбуватися частіше.
Долінце вважає, що Росія розуміє: з появою української балістики створюється загроза для існуючих дронобаз. Тому в разі втрати окремих із них потрібні альтернативні бази, які можна буде використовувати як запасні майданчики для підтримання інтенсивності атак.
Експерт підкреслив, що побудова мережі дронопортів – це не нова технологія, адже відповідні аналоги РФ уже використовує для завдання масованих ударів по території України. За його словами, торік їхню кількість оцінювали у 5-6 одиниць, тому появу нових таких об’єктів він не вважає особливою підготовкою до якихось дій чи заходів проти країн НАТО.
Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил Збройних сил України в резерві зазначив, що російські окупанти удосконалюють реактивні безпілотники типу "Герань-3/4" і шукають рішення, які дозволили б їм покривати всю Україну, щоб засоби ураження за короткий проміжок часу долітали до заходу нашої країни.
Відповідаючи на запитання щодо повідомлень моніторингових каналів про те, що ворог розпочав вдосконалення реактивних безпілотників типу "Герань-3/4", дальність польоту яких вже може начебто становити близько 980 кілометрів, він зауважив, що ворог шукає рішення, яке дозволить навантажувати нашу протиповітряну оборону і виснажувати доступні ресурси, які могли б протидіяти такій загрозі.
Він додав, що ворог у будь-якому разі вдосконалюватиметься. Так, підкреслив Храпчинський, наше головне завдання зараз – це пошук рішення для протидії та суттєвого здешевлення засобів ураження, які могли б протидіяти такій загрозі.
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