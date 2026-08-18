РФ будує 10 нових дронобаз: коли Україна відчує наслідки

Росія зараз активно робить ставку на запуск реактивних ударних дронів. Які наслідки для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Росія розуміє: з появою української балістики створюється загроза для існуючих дронобаз

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, після завершення створення Росією десяти дронобаз Україна вже впродовж пів року може відчути зростання кількості запусків ворожих безпілотників.

"Після завершення створення таких баз Росії знадобиться щонайменше від трьох до шести місяців, щоб підготувати не лише інфраструктуру, а й екіпажі та льотний персонал, провести навчання. І лише після цього ми можемо побачити певне зростання кількості запусків дронів. Але навряд чи воно буде лавиноподібним, тобто в кілька разів перевищуватиме нинішні обсяги", — зазначив Долінце.

Він нагадав, що нині атака із застосуванням до 1000 безпілотників уже не виглядає чимось надзвичайним. За його словами, для підготовки такої масованої атаки Росії потрібно від п’яти до семи днів, а після завершення будівництва всіх десяти баз такі атаки зможуть відбуватися частіше.

Долінце вважає, що Росія розуміє: з появою української балістики створюється загроза для існуючих дронобаз. Тому в разі втрати окремих із них потрібні альтернативні бази, які можна буде використовувати як запасні майданчики для підтримання інтенсивності атак.

Експерт підкреслив, що побудова мережі дронопортів – це не нова технологія, адже відповідні аналоги РФ уже використовує для завдання масованих ударів по території України. За його словами, торік їхню кількість оцінювали у 5-6 одиниць, тому появу нових таких об’єктів він не вважає особливою підготовкою до якихось дій чи заходів проти країн НАТО.

"Але це точно означає, що Росія нарощує спроможності для масованого застосування дронів. Також це може бути певною підготовкою до розосередження та створення резервних майданчиків для запуску таких платформ, як "Шахед", "Герань-2", "Герань-5". Це також свідчить про те, що використання далекобійних ударних платформ сьогодні стає глибоко інтегрованою частиною загальної російської системи безпеки. Тобто ударні безпілотники на багато років уперед стають офіційною частиною збройної системи РФ", — наголосив він.

Ворог розпочав вдосконалення реактивних безпілотників типу "Герань-3/4"

Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил Збройних сил України в резерві зазначив, що російські окупанти удосконалюють реактивні безпілотники типу "Герань-3/4" і шукають рішення, які дозволили б їм покривати всю Україну, щоб засоби ураження за короткий проміжок часу долітали до заходу нашої країни.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень моніторингових каналів про те, що ворог розпочав вдосконалення реактивних безпілотників типу "Герань-3/4", дальність польоту яких вже може начебто становити близько 980 кілометрів, він зауважив, що ворог шукає рішення, яке дозволить навантажувати нашу протиповітряну оборону і виснажувати доступні ресурси, які могли б протидіяти такій загрозі.

"Тому що реактивна тяга – це вже використання більше засобів на кшталт ПЗРК або ракет класу "повітря-повітря" з-під крила нашої тактичної авіації", – сказав експерт.

Він додав, що ворог у будь-якому разі вдосконалюватиметься. Так, підкреслив Храпчинський, наше головне завдання зараз – це пошук рішення для протидії та суттєвого здешевлення засобів ураження, які могли б протидіяти такій загрозі.

"Тобто ми кажемо про застосування навіть, умовно, малих ракет-інтерцепторів, які зможуть нищити ці дрони. Але вартість такої ракети не повинна перевищувати 15 тисяч доларів", – зауважив він.

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