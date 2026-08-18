РФ строит 10 новых дронобаз: когда Украина ощутит последствия

Россия сейчас активно делает ставку на запуск реактивных ударных дронов. Какие последствия для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Дрон. Фото: из открытых источников

Россия понимает: с появлением украинской баллистики создается угроза существующим дронобазам

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что после завершения создания Россией десяти дронобаз Украина уже на протяжении полугода может почувствовать рост количества запусков вражеских беспилотников.

"После завершения создания таких баз России понадобится как минимум от трех до шести месяцев, чтобы подготовить не только инфраструктуру, но и экипажи и летный персонал, провести обучение. И только после этого мы сможем увидеть определенный рост количества запусков дронов. Но вряд ли он будет лавинообразным, то есть в несколько раз превысит нынешние объемы", – отметил Долинце.

Он напомнил, что сейчас атака с применением до 1000 беспилотников уже не выглядит чем-то чрезвычайным. По его словам, для подготовки такой массированной атаки России нужно от пяти до семи дней, а по завершении строительства всех десяти баз такие атаки смогут происходить чаще.

Долинце считает, что Россия понимает: с появлением украинской баллистики создается угроза существующим дронобазам. Поэтому в случае потери отдельных из них требуются альтернативные базы, которые можно использовать как запасные площадки для поддержания интенсивности атак.

Эксперт подчеркнул, что построение сети дронопортов – это не новая технология, ведь соответствующие аналоги РФ уже используют для нанесения массированных ударов по территории Украины. По его словам, в прошлом году их количество оценивалось в 5-6 единиц, поэтому появление новых таких объектов он не считает особой подготовкой к каким-либо действиям или мерам против стран НАТО.

"Но это точно означает, что Россия наращивает способности для массированного применения дронов. Также это может быть определенной подготовкой к рассредоточению и созданию резервных площадок для запуска таких платформ, как "Шахед", "Герань-2", "Герань-5". Это также свидетельствует о том, что использование дальнобойных ударных платформ сегодня становится глубокой." беспилотники на многие годы вперед становятся официальной частью вооруженной системы РФ", — подчеркнул он.

Враг начал усовершенствование реактивных беспилотников типа "Герань-3/4"

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины в резерве отметил, что российские оккупанты совершенствуют реактивные беспилотники типа "Герань-3/4" и ищут решения, которые позволили бы им покрывать всю Украину, чтобы средства поражения за короткий промежуток времени долетали до запада нашей.

Отвечая на вопрос относительно сообщений мониторинговых каналов о том, что враг начал совершенствование реактивных беспилотников типа "Герань-3/4", дальность полета которых уже может якобы составлять около 980 километров, он отметил, что враг ищет решение, которое позволит нагружать нашу противовоздушную оборону и истощать доступные ресурсы, способные противодействовать такой угрозе.

"Потому что реактивная тяга – это уже использование больше средств типа ПЗРК или ракет класса "воздух-воздух" из-под крыла нашей тактической авиации", – сказал эксперт.

Он добавил, что враг в любом случае будет совершенствоваться. Да, подчеркнул Храпчинский, наша главная задача сейчас – это поиск решения для противодействия и существенного удешевления средств поражения, которые могли бы противодействовать такой угрозе.

"То есть мы говорим о применении даже условно малых ракет-интерцепторов, которые смогут уничтожать эти дроны. Но стоимость такой ракеты не должна превышать 15 тысяч долларов", — отметил он.

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