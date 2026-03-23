РФ бреше про просування: що насправді на фронті

Сили оборони України спростували інформацію про нібито просування російських військ у Вовчанську та Синьківці на Харківщині.

Ситуація на Харківському напрямку

Як повідомили в Угрупованні об’єднаних сил, заяви противника про успіхи на цих напрямках не відповідають дійсності.

За даними військових, на Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили низку атак поблизу Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

Однак українські захисники утримують позиції, а всі спроби просування ворога залишаються безуспішними.

Загалом на цій ділянці фронту було нейтралізовано 13 атак противника.

Водночас у Силах оборони зазначають, що на Великобурлуцькому напрямку окупанти продовжують накопичувати сили, що може свідчити про підготовку до нових штурмових дій.

На Куп’янському напрямку російські війська також намагалися прорвати оборону в районах Борівської Андріївки, Куп’янська та інших населених пунктів, але без успіху.

Крім того, українські військові відбили атаки на Лиманському напрямку, зокрема поблизу Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Ситуація на сході залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати позиції та стримувати наступ противника.

Російська армія активізувала наступальні дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Сил оборони одразу на кількох стратегічних напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник задіяв значні сили, фактично кинувши у бій десятки тисяч військових у межах так званих "м’ясних штурмів".

