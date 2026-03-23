РФ лжет о продвижении: что на самом деле на фронте

Силы обороны Украины опровергли информацию о якобы продвижении российских войск в Волчанске и Синьковке Харьковщины.

Ситуация на Харьковском направлении

Как сообщили в Группировке объединенных сил, заявления противника об успехах в этих направлениях не соответствуют действительности.

По данным военных, на Южно-Слобожанском направлении российские подразделения совершили ряд атак вблизи Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки.

Однако украинские защитники удерживают позиции, а все попытки продвижения врага остаются безуспешными.

В общей сложности на этом участке фронта было нейтрализовано 13 атак противника.

В то же время в Силах обороны отмечают, что на Великобурлукском направлении оккупанты продолжают накапливать силы, что может свидетельствовать о подготовке к новым штурмовым действиям.

На Купянском направлении русские войска также пытались прорвать оборону в районах Боровской Андреевки, Купянска и других населенных пунктов, но безуспешно.

Кроме того, украинские военные отразили атаки на Лиманском направлении, в том числе вблизи Среднего, Ставков, Шейковки и Дибровы.

Ситуация на востоке остается напряженной, но украинские силы продолжают контролировать позиции и сдерживать наступление противника.

