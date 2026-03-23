logo

BTC/USD

71421

ETH/USD

2179.82

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией РФ лжет о продвижении: что на самом деле на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ лжет о продвижении: что на самом деле на фронте

Силы обороны отрицали заявления россиян о продвижении на Харьковщине и сообщили об отраженных атаках

23 марта 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Силы обороны Украины опровергли информацию о якобы продвижении российских войск в Волчанске и Синьковке Харьковщины.

Ситуация на Харьковском направлении

Как сообщили в Группировке объединенных сил, заявления противника об успехах в этих направлениях не соответствуют действительности.

По данным военных, на Южно-Слобожанском направлении российские подразделения совершили ряд атак вблизи Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки.

Однако украинские защитники удерживают позиции, а все попытки продвижения врага остаются безуспешными.

В общей сложности на этом участке фронта было нейтрализовано 13 атак противника.

В то же время в Силах обороны отмечают, что на Великобурлукском направлении оккупанты продолжают накапливать силы, что может свидетельствовать о подготовке к новым штурмовым действиям.

На Купянском направлении русские войска также пытались прорвать оборону в районах Боровской Андреевки, Купянска и других населенных пунктов, но безуспешно.

Кроме того, украинские военные отразили атаки на Лиманском направлении, в том числе вблизи Среднего, Ставков, Шейковки и Дибровы.

Ситуация на востоке остается напряженной, но украинские силы продолжают контролировать позиции и сдерживать наступление противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Сил обороны сразу на нескольких стратегических направлениях.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, противник задействовал значительные силы, фактически бросив в бой десятки тысяч военных в рамках так называемых "мясных штурмов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vovchansk-i-sinkivka-oborona-zsu-strimuye-nastup-rosiyskih-viysk-na-harkivshchini-50594052.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости