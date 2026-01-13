РФ більше не приховує: Київ — ціль для гуманітарної катастрофи

Росія відкрито декларує наміри створити гуманітарну катастрофу в Києві, щоб примусити Україну та країни Європейського Союзу до поступок. На це звернув увагу журналіст і правозахисник Володимир Золкін, коментуючи заяви російського пропагандиста Сергій Марков.

Рф про удари по українській енергетиці

За словами Золкіна, Марков у своїх публікаціях фактично без приховування визнає, що метою РФ є руйнування нормального життя мирного населення столиці України, створення гуманітарного колапсу та тиск на українську владу і західних партнерів через цивільні страждання.

У своїх заявах російський пропагандист прямо говорить про прагнення зірвати роботу критичної інфраструктури, позбавити місто базових умов для життя та використати це як інструмент політичного шантажу. Таким чином, удари по енергетиці та житловій інфраструктурі розглядаються не як "побічний ефект", а як свідомо обрана стратегія.

Золкін наголошує, що подібні заяви є ще одним доказом того, що Росія веде війну проти цивільного населення, а не лише проти військових об’єктів. Коли Кремль не здатен досягти цілей на полі бою, він робить ставку на терор, залякування та спроби зламати суспільство через гуманітарні кризи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що станом на зараз жодних прогнозів щодо термінів повного відновлення електропостачання в Києві немає. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови. Фахівці працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати систему та перейти до планового графіка електропостачання, однак ситуація залишається вкрай напруженою. Колесник наголосив, що наразі неможливо давати будь-які точні прогнози, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що ускладнює роботи та створює нові пошкодження.

