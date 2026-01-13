РФ больше не скрывает: Киев – цель для гуманитарной катастрофы

Россия открыто декларирует намерения создать гуманитарную катастрофу в Киеве, чтобы принудить Украину и страны Европейского Союза к уступкам. На это обратил внимание журналист и правозащитник Владимир Золкин , комментируя заявления российского пропагандиста Сергей Марков .

Рф про удари по украинской энергетике

По словам Золкина, Марков в своих публикациях фактически без сокрытия признает, что целью РФ является разрушение нормальной жизни мирного населения столицы Украины, создание гуманитарного коллапса и давление на украинские власти и западных партнеров из-за гражданских страданий.

В своих заявлениях российский пропагандист прямо говорит о стремлении сорвать работу критической инфраструктуры, лишить город базовых условий жизни и использовать это как инструмент политического шантажа. Таким образом, удары по энергетике и жилищной инфраструктуре рассматриваются не как "побочный эффект", а сознательно избранная стратегия.

Золкин отмечает, что подобные заявления являются еще одним доказательством того, что Россия ведет войну против гражданского населения, а не только против военных объектов. Когда Кремль не может достичь целей на поле боя, он делает ставку на террор, запугивание и попытки сломать общество из-за гуманитарных кризисов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по состоянию на данный момент никаких прогнозов относительно сроков полного восстановления электроснабжения в Киеве нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются фактически круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия. Специалисты работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать систему и перейти к плановому графику электроснабжения, однако ситуация остается крайне напряженной. Колесник подчеркнул, что пока невозможно давать какие-либо точные прогнозы, поскольку Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, что усложняет работы и создает новые повреждения.

