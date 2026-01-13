РФ больше не скрывает: Киев – цель для гуманитарной катастрофы

Рубрики
Ткачова Марія
Россия открыто декларирует намерения создать гуманитарную катастрофу в Киеве, чтобы принудить Украину и страны Европейского Союза к уступкам. На это обратил внимание журналист и правозащитник Владимир Золкин , комментируя заявления российского пропагандиста Сергей Марков .
Рф про удари по украинской энергетике
По словам Золкина, Марков в своих публикациях фактически без сокрытия признает, что целью РФ является разрушение нормальной жизни мирного населения столицы Украины, создание гуманитарного коллапса и давление на украинские власти и западных партнеров из-за гражданских страданий.
В своих заявлениях российский пропагандист прямо говорит о стремлении сорвать работу критической инфраструктуры, лишить город базовых условий жизни и использовать это как инструмент политического шантажа. Таким образом, удары по энергетике и жилищной инфраструктуре рассматриваются не как "побочный эффект", а сознательно избранная стратегия.
Золкин отмечает, что подобные заявления являются еще одним доказательством того, что Россия ведет войну против гражданского населения, а не только против военных объектов. Когда Кремль не может достичь целей на поле боя, он делает ставку на террор, запугивание и попытки сломать общество из-за гуманитарных кризисов.