Коли повернеться стабільне світло в Київ

Ткачова Марія
Станом на зараз жодних прогнозів щодо термінів повного відновлення електропостачання в Києві немає. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.
Відключення світла в Києві
За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови. Фахівці працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати систему та перейти до планового графіка електропостачання, однак ситуація залишається вкрай напруженою.
Колесник наголосив, що наразі неможливо давати будь-які точні прогнози, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що ускладнює роботи та створює нові пошкодження.
Нагадаємо, після нічної масованої атаки майже весь Київ залишився без електропостачання. В окремих районах енергетики повідомляють про можливе часткове відновлення світла до півночі, однак гарантувати стабільну подачу наразі не беруться.