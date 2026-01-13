Коли повернеться стабільне світло в Київ

Станом на зараз жодних прогнозів щодо термінів повного відновлення електропостачання в Києві немає. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

Відключення світла в Києві

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови. Фахівці працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати систему та перейти до планового графіка електропостачання, однак ситуація залишається вкрай напруженою.

Колесник наголосив, що наразі неможливо давати будь-які точні прогнози, оскільки Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що ускладнює роботи та створює нові пошкодження.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки майже весь Київ залишився без електропостачання. В окремих районах енергетики повідомляють про можливе часткове відновлення світла до півночі, однак гарантувати стабільну подачу наразі не беруться.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили безпілотних систем України в ніч з 12 на 13 січня провели масштабну операцію глибинного ураження на тимчасово окупованих територіях, унаслідок якої було знеструмлено Маріуполь та знищено склад ракетно-артилерійського озброєння російських військ у Макіївці.

Під ударом опинилася підстанція "Мирна" 330 кВ у Маріуполі — один із ключових системних вузлів енергопостачання на півдні Донеччини, який також забезпечував транзит електроенергії до підстанції "Азовська". Виведення цього об’єкта з ладу спричинило масштабні перебої з електропостачанням у місті. Також було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ у районі Старого Криму, яка є критичним елементом енергозабезпечення промислових об’єктів регіону, зокрема тих, що працюють в інтересах військово-промислового комплексу РФ.