Маріуполь у темряві: Мадяр розкрив деталі

Сили безпілотних систем України в ніч з 12 на 13 січня провели масштабну операцію глибинного ураження на тимчасово окупованих територіях, унаслідок якої було знеструмлено Маріуполь та знищено склад ракетно-артилерійського озброєння російських військ у Макіївці.

Мадяр про українську атаку

Під ударом опинилася підстанція "Мирна" 330 кВ у Маріуполі — один із ключових системних вузлів енергопостачання на півдні Донеччини, який також забезпечував транзит електроенергії до підстанції "Азовська". Виведення цього об’єкта з ладу спричинило масштабні перебої з електропостачанням у місті.

Також було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ у районі Старого Криму, яка є критичним елементом енергозабезпечення промислових об’єктів регіону, зокрема тих, що працюють в інтересах військово-промислового комплексу РФ.

Окремим напрямком ударів стала Макіївка, де безпілотники знищили склад бойового комплекту ракетно-артилерійського озброєння 51-ї армії РФ, а також пункт тимчасової дислокації окупантів, розташований на території нафтобази.

Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема перша окрема частина СБС та батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", у взаємодії з новоствореним Центром глибинного ураження угруповання СБС. Розвідувальний супровід забезпечувала Служба безпеки України.

За оцінками військових, удари мали комплексний ефект — одночасно по логістиці, енергетиці та системі забезпечення російських військ, що суттєво ускладнює роботу окупаційної інфраструктури на південному сході.

