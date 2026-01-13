Мариуполь в темноте: Мадяр раскрыл детали

Силы беспилотных систем Украины в ночь с 12 на 13 января провели масштабную операцию глубинного поражения на временно оккупированных территориях, в результате которой обесточен Мариуполь и уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения российских войск в Макеевке.

Мадяр про украинскую атаку

Под ударом оказалась подстанция "Мирная" 330 кВ в Мариуполе — один из ключевых системных узлов энергоснабжения на юге Донбасса, который также обеспечивал транзит электроэнергии к подстанции "Азовская". Выведение этого объекта из строя повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением в городе.

Также была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ в районе Старого Крыма, являющаяся критическим элементом энергообеспечения промышленных объектов региона, в том числе работающих в интересах военно-промышленного комплекса РФ.

Отдельным направлением ударов стала Макеевка, где беспилотники уничтожили состав боевого комплекта ракетно-артиллерийского вооружения 51-й армии РФ, а также пункт временной дислокации окупантов, расположенный на территории нефтебазы.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем, в частности первая отдельная часть СБС и батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра", во взаимодействии с вновь созданным Центром глубинного поражения группировки СБС. Разведывательное сопровождение обеспечивала Служба безопасности Украины .

По оценкам военных, удары имели комплексный эффект – одновременно по логистике, энергетике и системе обеспечения российских войск, что существенно усложняет работу оккупационной инфраструктуры на юго-востоке.

