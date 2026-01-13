Когда вернется стабильный свет в Киев

На сегодняшний день никаких прогнозов относительно сроков полного восстановления электроснабжения в Киеве нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник .

Отключения света в Киеве

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются фактически круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия. Специалисты работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать систему и перейти к плановому графику электроснабжения, однако ситуация остается крайне напряженной.

Колесник подчеркнул, что пока невозможно давать какие-либо точные прогнозы, поскольку Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, что усложняет работы и создает новые повреждения.

Напомним, после ночной массированной атаки почти весь Киев остался без электроснабжения. В отдельных районах энергетики сообщают о возможном частичном восстановлении света до полуночи, однако гарантировать стабильную подачу пока не берутся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы беспилотных систем Украины в ночь с 12 на 13 января провели масштабную операцию глубинного поражения на временно оккупированных территориях, в результате которой был обесточен Мариуполь и уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения российских войск в Макеевке.

Под ударом оказалась подстанция "Мирная" 330 кВ в Мариуполе — один из ключевых системных узлов энергоснабжения на юге Донбасса, который также обеспечивал транзит электроэнергии к подстанции "Азовская". Выведение этого объекта из строя повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением в городе. Также была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ в районе Старого Крыма, являющаяся критическим элементом энергообеспечения промышленных объектов региона, в том числе работающих в интересах военно-промышленного комплекса РФ.