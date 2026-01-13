Когда вернется стабильный свет в Киев

Рубрики
Ткачова Марія
На сегодняшний день никаких прогнозов относительно сроков полного восстановления электроснабжения в Киеве нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник .
Отключения света в Киеве
По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются фактически круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия. Специалисты работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать систему и перейти к плановому графику электроснабжения, однако ситуация остается крайне напряженной.
Колесник подчеркнул, что пока невозможно давать какие-либо точные прогнозы, поскольку Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, что усложняет работы и создает новые повреждения.
Напомним, после ночной массированной атаки почти весь Киев остался без электроснабжения. В отдельных районах энергетики сообщают о возможном частичном восстановлении света до полуночи, однако гарантировать стабильную подачу пока не берутся.