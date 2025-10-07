logo_ukra

Війна з Росією РФ б'є "Нептуном" по РФ: скільки за рік нарахували атак
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ б'є "Нептуном" по РФ: скільки за рік нарахували атак

За інформацією Плетенчука, "Нептун" за рік понад 50 разів атакував РФ

7 жовтня 2025, 15:20
Українські "Нептуни" вже понад 50 разів ударили по супротивнику минулого року, але про це не завжди є інформація у публічній площині. Про це в ефірі День.LIVE. заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

РФ б'є "Нептуном" по РФ: скільки за рік нарахували атак

Удари ракетою Нептун. Фото: з відкритих джерел

"Нашого "Нептуна" з того боку справді бояться, і не дарма. Минулого року – понад 50 поразок", – зазначив він.

За словами Плетенчука, зазвичай інформація в соцмережах про вдале застосування українських ракетних комплексів з'являється, коли кейс набуває значного розголосу.

Дмитро Плетенчук також додав, що бойове застосування "Нептунів" демонструє успішні результати. ВМС ЗСУ – єдиний користувач цієї системи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вперше офіційно продемонструвала нову далекобійну версію крилатої ракети, відому під неофіційною назвою "Довгий Нептун". Її показали у відео, опублікованому державним порталом "Оружие" до Дня Незалежності.

За даними Defense Express, "Довгий Нептун" ця модифікація ракети Р-360 була створена для ураження наземних цілей на відстані до 1000 км. Про її розробку стало відомо лише у листопаді 2023 року, а перші випробування пройшли у березні 2024-го. Таким чином, Україна отримала власний високоточний далекобійний засіб, який здатний вражати військові об'єкти Росії далеко за лінією фронту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у той час як більшість людей вважають, що крилаті ракети FP-5 "Фламінго" лише проходять випробування, насправді Україна вже активно використовує це озброєння. Насамперед для ударів по енергетичних об'єктах Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist .




