РФ бьет "Нептуном" по РФ: сколько за год насчитали атак

Украинские "Нептуны" уже более 50 раз ударили по противнику в прошлом году, но об этом не всегда есть информация в публичной плоскости. Об этом в эфире День.LIVE. заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Нашего "Нептуна" с той стороны действительно боятся, и не зря. В прошлом году — более 50 поражений", — отметил он.

По словам Плетенчука, обычно информация в соцсетях об удачном применении украинских ракетных комплексов появляется, когда кейс приобретает значительную огласку.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что боевое применение "Нептунов" демонстрирует успешные результаты. ВМС ВСУ — единственный пользователь этой системы.

Украина впервые официально продемонстрировала новую дальнобойную версию крылатой ракеты, известную под неофициальным названием "Длинный Нептун". Ее показали в видео, опубликованном государственным порталом "Зброя" ко Дню Независимости.

По данным Defense Express, "Длинный Нептун" это модификация ракеты Р-360 была создана для поражения наземных целей на расстоянии до 1000 км. О ее разработке стало известно только в ноябре 2023, а первые испытания прошли в марте 2024-го. Таким образом, Украина получила собственное высокоточное дальнобойное средство, способное поражать военные объекты России далеко за линией фронта.

По данным Defense Express, "Длинный Нептун" это модификация ракеты Р-360 была создана для поражения наземных целей на расстоянии до 1000 км. О ее разработке стало известно только в ноябре 2023, а первые испытания прошли в марте 2024-го. Таким образом, Украина получила собственное высокоточное дальнобойное средство, способное поражать военные объекты России далеко за линией фронта.




