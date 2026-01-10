РФ атакувала Україну зброєю "Судного дня": що ще чекати від Путіна

Удар РФ по Україні ракетою "Орєшнік" знову оживив обговорення щодо того, як часто ворог зможе застосовувати цю зброю у війні. Чому росіяни вирішили застосувати саме "Орєшнік"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Ця ракета є експериментальним зразком

Авіаексперт Валерій Романенко заявив в ефірі Radio NV, що найближчим часом атак ракетами "Орєшнік" не буде.

"Атак "Орєшніком", ймовірніше, ще з півроку не буде. Тому що Кирило Буданов сказав, я думаю, що він має відповідну інформацію, людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що росіяни мають не більше двох таких ракет, одна з них була запущена", — зазначив експерт.

На його думку, росіяни притримають її на деякий час, бо їм потрібно напередодні якихось перемовин ще раз полякати.

За його словами, ця ракета є експериментальним зразком, виробництво якого має одиничний характер, тож навіть попри заяви про передачу комплексів до війська, найближчим часом їх застосування малоймовірне.

"Орєшнік" сприймається як щось жахливе

Військовий експерт Юрій Федоров на Youtube-каналі The Breakfast Show, зазначив, що "Орєшнік" вважається чи не "зброєю Судного дня" — саме такий "посил" активно розкручують російські пропагандисти.

За його словами, "Орєшнік" може бути застосований у двох видах — з ядерною бойовою частиною і з неядерною бойовою частиною.

"Орєшнік" — ракета дуже дорога і складна у виробництві. Тому її логічно використовувати з ядерною бойовою частиною, причому стосовно об'єктів на відстані в кілька тисяч кілометрів", — сказав експерт.

Він підкреслив, що по Львівській області був нанесений "неядерний" удар.

Аналітик також вважає, що застосування "Орєшніка" є також елементом психологічного тиску з боку Кремля.

"Думаю, що це такий психологічний момент — "Орєшнік" сприймається як щось жахливе, як якась зброя мало не "Судного дня". Таке враження старанно розкручується російською пропагандою...", — підкреслив Федоров.

