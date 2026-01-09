logo_ukra

Путін цієї ночі дав відповідь на мирний план Трампа, який у Парижі передали Дмітрієву
НОВИНИ

Путін цієї ночі дав відповідь на мирний план Трампа, який у Парижі передали Дмітрієву

Удар «Орєшніком» по сплячим українцям - дуже мужня відповідь диктатора

9 січня 2026, 08:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Удар "Орєшніком" по Львівщині підтверджує, що Путін образився за друга Мадуро, за танкер. Особливо за танкер. І в якості помсти довбанув "Орєшніком" по бандерівцям. Вони ж десь там, в уяві Путіна, досі і сидять. У схронах. Про це розповів блогер, фінансовий аналітик, банкір Сергій Фурса.

Путін цієї ночі дав відповідь на мирний план Трампа, який у Парижі передали Дмітрієву

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Він зауважує, насправді це дуже стандартна історія, коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи по всьому, може і сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він "Орєшніком" по сплячим українцям. Мужньо відповів.

"Ну і заразом Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа. Кажуть, в Парижі Дмітрієву показали мирний план. І він обіцяв передати Путіну. От, передав. Заодно і відповідь всі почули. Могли десь у блоці НАТО фізично почути. Від Стрия там недалеко...", – зазначив Сергій Фурса.

Він продовжує, звісно Путін був би не путіним, якби під час різкого похолодання не вдарив би по газовій інфраструктурі. Не тільки ж електрику. 

"Гуманіст відомий. Але є у них це давнє сексуальне бажання – когось заморозити. Європу не змогли, хоч стільки роликів про це зняли, майже на останній газпромівські гроші, нас пробують вже який рік. І от ще одна спроба. Хоча, звісно, стріляти "Орєшніком" по газовій інфраструктурі – це як гарматою по горобцях. Але від доповіді про факт удару у когось може виникнути оргазм", – зауважив Фурса.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік".




