Путін цієї ночі дав відповідь на мирний план Трампа, який у Парижі передали Дмітрієву

Удар "Орєшніком" по Львівщині підтверджує, що Путін образився за друга Мадуро, за танкер. Особливо за танкер. І в якості помсти довбанув "Орєшніком" по бандерівцям. Вони ж десь там, в уяві Путіна, досі і сидять. У схронах. Про це розповів блогер, фінансовий аналітик, банкір Сергій Фурса.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Він зауважує, насправді це дуже стандартна історія, коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи по всьому, може і сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він "Орєшніком" по сплячим українцям. Мужньо відповів.

"Ну і заразом Путін дав чітку і зрозумілу відповідь на мирні ініціативи Трампа. Кажуть, в Парижі Дмітрієву показали мирний план. І він обіцяв передати Путіну. От, передав. Заодно і відповідь всі почули. Могли десь у блоці НАТО фізично почути. Від Стрия там недалеко...", – зазначив Сергій Фурса.

Він продовжує, звісно Путін був би не путіним, якби під час різкого похолодання не вдарив би по газовій інфраструктурі. Не тільки ж електрику.

"Гуманіст відомий. Але є у них це давнє сексуальне бажання – когось заморозити. Європу не змогли, хоч стільки роликів про це зняли, майже на останній газпромівські гроші, нас пробують вже який рік. І от ще одна спроба. Хоча, звісно, стріляти "Орєшніком" по газовій інфраструктурі – це як гарматою по горобцях. Але від доповіді про факт удару у когось може виникнути оргазм", – зауважив Фурса.

