Кравцев Сергей
Удар "Орешником" по Львовщине подтверждает, что Путин обиделся за друга Мадуро, за танкер. Особенно танкер. И в качестве мести долбанул "Орешнику" по бандеровцам. Они где-то там, в воображении Путина, до сих пор и сидят. В схронах. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик, банкир Сергей Фурса.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он замечает, на самом деле это очень стандартная история, когда бутылка малышей гопник дома страдает от насилия. Судя по всему, может и сексуального. И вот получив очередную порцию дома приходит и забирает у первоклашек бутерброд с творогом. Так и Путин. Его унизил Трамп с танкером. А он "Орешником" по спящим украинцам. Мужественно ответил.
Он продолжает, конечно, Путин был бы не путевым, если бы во время резкого похолодания не ударил бы по газовой инфраструктуре. Не только электричество.
