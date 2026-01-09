Путин этой ночью ответил на мирный план Трампа, который в Париже передали Дмитриеву

Удар "Орешником" по Львовщине подтверждает, что Путин обиделся за друга Мадуро, за танкер. Особенно танкер. И в качестве мести долбанул "Орешнику" по бандеровцам. Они где-то там, в воображении Путина, до сих пор и сидят. В схронах. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик, банкир Сергей Фурса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Он замечает, на самом деле это очень стандартная история, когда бутылка малышей гопник дома страдает от насилия. Судя по всему, может и сексуального. И вот получив очередную порцию дома приходит и забирает у первоклашек бутерброд с творогом. Так и Путин. Его унизил Трамп с танкером. А он "Орешником" по спящим украинцам. Мужественно ответил.

"Ну и сейчас Путин дал четкий и понятный ответ на мирные инициативы Трампа. Говорят, в Париже Дмитриеву показали мирный план. И он обещал передать Путину. Вот передал. При этом и ответ все услышали. Могли где-то в блоке НАТО физически услышать. От Стрыя там недалеко...", – отметил Сергей Фурса.

Он продолжает, конечно, Путин был бы не путевым, если бы во время резкого похолодания не ударил бы по газовой инфраструктуре. Не только электричество.

"Гуманист известен. Но есть у них это давнее сексуальное желание – кого заморозить. Европу не смогли, хотя столько роликов об этом сняли, почти на последние газпромовские деньги, нас пробуют уже который год. И вот еще одна попытка. Хотя, конечно, стрелять "Орешником" по газовой инфраструктуре – это как пушкой по воробьям. Но от доклада о факте удара у кого-то может возникнуть оргазм", – сказал Фурса.

