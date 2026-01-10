РФ атаковала Украину оружием "Судного дня": что еще ждать от Путина

Удар РФ по Украине ракетой "Орешник" снова оживил обсуждение того, как часто враг сможет применять это оружие в войне. Почему россияне решили применить именно "Орешник"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Эта ракета является экспериментальным образцом.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что в ближайшее время атак ракетами "Орешник" не будет.

"Атак "Орешником", вероятнее, еще полгода не будет. Потому что Кирилл Буданов сказал, я думаю, что он имеет соответствующую информацию, человек квалифицирован и не будет просто так сообщать, что россияне имеют не более двух таких ракет, одна из них была запущена", — отметил эксперт.

По его мнению, россияне придержат ее на время, потому что им нужно накануне каких-то переговоров еще раз попугать.

По его словам, эта ракета является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер, поэтому даже несмотря на заявления о передаче комплексов в армию, в ближайшее время их применение маловероятно.

"Орешник" воспринимается как нечто ужасное

Военный эксперт Юрий Федоров на Youtube-канале The Breakfast Show отметил, что "Орешник" считается чуть ли не "оружием Судного дня" — именно такой "посыл" активно раскручивают российские пропагандисты.

По его словам, "Орешник" может быть применен в двух видах – с ядерной боевой частью и с неядерной боевой частью.

"Орешник" – ракета очень дорогая и сложная в производстве. Поэтому ее логично использовать с ядерной боевой частью, причем по объектам на расстоянии в несколько тысяч километров", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что по Львовской области был нанесен "неядерный" удар.

Аналитик также считает, что применение "Орешника" является также элементом психологического давления со стороны Кремля.

"Думаю, что это такой психологический момент — "Орешник" воспринимается как ужасное, как какое-то оружие чуть ли не "Судного дня". Такое впечатление тщательно раскручивается российской пропагандой...", — подчеркнул Федоров.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин этой ночью ответил на мирный план Трампа, который в Париже передали Дмитриеву.



