РФ атакувала обʼєкти енергетики в кількох областях України: що буде зі світлом 21 листопада

Вночі проти 21 листопада росіяни атакували українські енергетичні об’єкти у кількох областях.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Через ворожі обстріли фіксують знеструмлення споживачів на Харківщині та Дніпропетровщині, повідомляє Укренерго.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів". – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що, зважаючи на наслідки попередніх масованих ударів, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Діють графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг. Обмежуються також потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Окрім того, через негоду на ранок було повністю або частково знеструмлено 17 населених пунктів на Миколаївщині. Бригади обленерго працюють над відновленням живлення. Подати світло усім споживачам планують до кінця доби.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — наголосили в Укренерго.

Як повідомляв портал "Коментарі", за словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, тривалість та частота планових відключень збільшилися через те, що атаки противника спрямовані не лише на електростанції, а й на мережі, які забезпечують доставку електроенергії.

Це ускладнює передачу енергії навіть від працюючих атомних електростанцій, знижуючи ефективність системи та створюючи додаткове навантаження на енергомережу.