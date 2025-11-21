logo

РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях Украины: что будет со светом 21 ноября
РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях Украины: что будет со светом 21 ноября

В Украине 21 ноября продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Ситуацию усложнили новые вражеские обстрелы, в результате которых фиксируют обесточивание в двух областях

21 ноября 2025, 11:53
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В ночь на 21 ноября россияне атаковали украинские энергетические объекты в нескольких областях.

РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях Украины: что будет со светом 21 ноября

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

Из-за вражеских обстрелов фиксируют обесточивание потребителей на Харьковщине и Днепропетровщине, сообщает Укрэнерго.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и заживить всех потребителей". – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что ввиду последствий предыдущих массированных ударов во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. Действуют графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей. Ограничиваются мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Кроме того, из-за непогоды на утро было полностью или частично обесточено 17 населенных пунктов Николаевской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением питания. Подать свет всем потребителям планируют до конца суток.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период малейшей нагрузки на энергосистему – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — подчеркнули в Укрэнерго.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, продолжительность и частота плановых отключений увеличились из-за того, что атаки противника направлены не только на электростанции, но и на сети, обеспечивающие доставку электроэнергии.

Это усложняет передачу энергии даже от работающих атомных электростанций, снижая эффективность системы и создавая дополнительную нагрузку на энергосеть.



Источник: https://t.me/Ukrenergo/4333
