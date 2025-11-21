Графіки відключення світла стали нестерпними: українців шокували перспективами

Графіки відключень електроенергії в Україні стають усе суворішими через цілеспрямовані удари російських військ, які зачіпають не лише генерацію електроенергії, а й ключові лінії передачі. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno, Сергій Коваленко, у своєму дописі на Facebook.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, тривалість та частота планових відключень збільшилися через те, що атаки противника спрямовані не лише на електростанції, а й на мережі, які забезпечують доставку електроенергії. Це ускладнює передачу енергії навіть від працюючих атомних електростанцій, знижуючи ефективність системи та створюючи додаткове навантаження на енергомережу.

Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру у семи областях, через що три атомні станції були змушені зменшити виробництво, ще дві з початку листопада працюють у режимі обмеженої генерації, а після останніх атак втратили одну з високовольтних ліній передачі. Окрім того, одна з АЕС позбулася частини зовнішніх підключень, що ще більше ускладнило роботу енергосистеми.

Коваленко підкреслив, що на цю мить чотири з дев’яти реакторів функціонують не на повну потужність, а ремонтні роботи на пошкоджених лініях тривають. Ситуацію ускладнює також зниження температури, яке підвищує навантаження на систему електропостачання.

Він додав, що енергетики працюють цілодобово, намагаючись мінімізувати перебої та забезпечити людей світлом, проте з кожним новим ударом ситуація стає складнішою.

"Ми робимо все можливе, аби світла ставало більше. Проте кожен обстріл ускладнює роботу системи, але ми тримаємось", — зазначив Коваленко.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко застеріг, що очікувати різкого покращення ситуації 21 листопада не варто. За його прогнозом, значних змін у графіках відключень не передбачається, хоча на вихідних ситуація може дещо покращитися завдяки поєднанню відновлення роботи пошкоджених підстанцій і традиційного зниження споживання електроенергії серед населення.

