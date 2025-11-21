logo

Графики отключения света стали невыносимыми: украинцев шокировали перспективами

Сергей Коваленко отметил, что увеличение продолжительности отключений света связано с тактикой вражеских обстрелов, в том числе ударами по энергетике.

21 ноября 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Графики отключений электроэнергии в Украине становятся все строже из-за целенаправленных ударов российских войск, которые затрагивают не только генерацию электроэнергии, но и ключевые линии передачи. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno, Сергей Коваленко, в своем сообщении на Facebook.

Графики отключения света стали невыносимыми: украинцев шокировали перспективами

Фото: из открытых источников

По его словам, продолжительность и частота плановых отключений увеличились из-за того, что атаки противника направлены не только на электростанции, но и на сети, обеспечивающие доставку электроэнергии. Это усложняет передачу энергии даже от работающих атомных электростанций, снижая эффективность системы и создавая дополнительную нагрузку на энергосеть.

В результате ударов повреждена инфраструктура в семи областях, из-за чего три атомные станции были вынуждены уменьшить производство, еще две с начала ноября работают в режиме ограниченной генерации, а после последних атак потеряли одну из высоковольтных линий передачи. Кроме того, одна из АЭС лишилась части внешних подключений, что еще больше усложнило работу энергосистемы.

Коваленко подчеркнул, что на данный момент четыре из девяти реакторов функционируют не на полную мощность, а ремонтные работы на поврежденных линиях продолжаются. Ситуацию затрудняет также снижение температуры, повышающее нагрузку на систему электроснабжения.

Он добавил, что энергетики работают круглосуточно, пытаясь минимизировать перебои и обеспечить людей светом, однако с каждым новым ударом ситуация становится сложнее.

"Мы делаем все возможное, чтобы света становилось больше. Однако каждый обстрел усложняет работу системы, но мы держимся", — отметил Коваленко.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предостерег, что ждать резкого улучшения ситуации 21 ноября не стоит. По его прогнозу, значительных изменений в графиках отключений не предвидится, хотя на выходных ситуация может несколько улучшиться благодаря сочетанию возобновления работы поврежденных подстанций и снижению потребления электроэнергии среди населения.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский, комментируя коррупционные скандалы в энергетике, заверил, что не был проинформирован о том, что происходит за его спиной.



