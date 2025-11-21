Зеленський гадки не мав про Міндічгейт: у "Слузі народу" шокували заявою

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційні скандали в енергетиці, запевнив, що не був поінформований про те, що відбувається за його спиною. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв після зустрічі глави держави з фракцією, передає Суспільне.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський ознайомився з ініціативою нардепа щодо створення коаліції та уряду "національної стійкості" і працює над планом врегулювання кризи, що виникла після публікації записів НАБУ.

Потураєв додав, що президент підкреслив: будь-які його дії будуть спрямовані на сприяння розслідуванню та притягненню до відповідальності осіб, причетних до корупційних схем, і що він не мав уявлення про незаконні дії, які відбувалися за його відсутності.

Ідея нардепа про об’єднаний уряд наразі не реалізована, проте, за словами Потураєва, "двері залишаються відкритими".

Раніше, 4 листопада, у філії НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки в рамках розслідування корупційних схем. НАБУ також проводить слідчі дії у справі ексміністра енергетики Галущенка та в "Енергоатомі". Міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на оприлюднених записах НАБУ.

Крім того, було виявлено офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього нардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача, де велися незаконні фінансові операції та відмивання коштів. 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують Галущенко та представники Міндіч. Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".

