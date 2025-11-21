logo

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский не думал о Миндичгейте: в "Слуге народа" шокировали заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский не думал о Миндичгейте: в "Слуге народа" шокировали заявлением

Президент ознакомился с предложением нардепа о коалиции и правительстве "национальной устойчивости" и работает над планом урегулирования кризиса после публикации записей НАБУ

21 ноября 2025, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупционные скандалы в энергетике, заверил, что не был проинформирован о происходящем за его спиной. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев после встречи главы государства с фракцией, передает Общественное.

Зеленский не думал о Миндичгейте: в "Слуге народа" шокировали заявлением

Фото: из открытых источников

Зеленский ознакомился с инициативой нардепа по созданию коалиции и правительства "национальной устойчивости" и работает над планом урегулирования кризиса, возникшего после публикации записей НАБУ.

Потураев добавил, что президент подчеркнул: любые его действия будут направлены на содействие расследованию и привлечению к ответственности лиц, причастных к коррупционным схемам, и что у него не было представления о незаконных действиях, которые происходили в его отсутствие.

Идея нардепа об объединенном правительстве пока не реализована, однако, по словам Потураева, "дверь остается открытой".

Ранее, 4 ноября, в филиале НАЭК "Энергоатом" прошли обыски в рамках расследования коррупционных схем. НАБУ также проводит следственные действия по делу эксминистра энергетики Галущенко и "Энергоатоме". Министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на обнародованных записях НАБУ.

Кроме того, был обнаружен офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача, где велись незаконные финансовые операции и отмывание средств. 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют Галущенко и представители Миндич. Чернышеву доложено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".

Как уже писали "Комментарии", в Вашингтоне начала работу делегация от РПЦЗ и Сербской православной церкви. При поддержке Православной Церкви Америки и лоббиста Роберта Амстердама они пытаются продвинуть в Конгрессе США тезис о якобы "притеснениях православных в Украине".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости