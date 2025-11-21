Зеленский не думал о Миндичгейте: в "Слуге народа" шокировали заявлением

Президент Владимир Зеленский, комментируя коррупционные скандалы в энергетике, заверил, что не был проинформирован о происходящем за его спиной. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев после встречи главы государства с фракцией, передает Общественное.

Фото: из открытых источников

Зеленский ознакомился с инициативой нардепа по созданию коалиции и правительства "национальной устойчивости" и работает над планом урегулирования кризиса, возникшего после публикации записей НАБУ.

Потураев добавил, что президент подчеркнул: любые его действия будут направлены на содействие расследованию и привлечению к ответственности лиц, причастных к коррупционным схемам, и что у него не было представления о незаконных действиях, которые происходили в его отсутствие.

Идея нардепа об объединенном правительстве пока не реализована, однако, по словам Потураева, "дверь остается открытой".

Ранее, 4 ноября, в филиале НАЭК "Энергоатом" прошли обыски в рамках расследования коррупционных схем. НАБУ также проводит следственные действия по делу эксминистра энергетики Галущенко и "Энергоатоме". Министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на обнародованных записях НАБУ.

Кроме того, был обнаружен офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача, где велись незаконные финансовые операции и отмывание средств. 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют Галущенко и представители Миндич. Чернышеву доложено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".

Как уже писали "Комментарии", в Вашингтоне начала работу делегация от РПЦЗ и Сербской православной церкви. При поддержке Православной Церкви Америки и лоббиста Роберта Амстердама они пытаются продвинуть в Конгрессе США тезис о якобы "притеснениях православных в Украине".