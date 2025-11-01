РФ атакувала Миколаїв балістикою: багато поранених

Сьогодні вранці російські терористичні війська завдали балістичного удару по Миколаєву, поки що відомо про одного загиблого і щонайменше 15 поранених. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вибухи у Миколаєві. Фото: з відкритих джерел

Голова Миколаївщини зазначив, що удару було завдано в суботу, близько 07:20. За попередніми даними, місто атаковане ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною.

"На жаль, одна людина загинула. Станом на сьогодні відомо про 15 поранених", — розповів Кім.

Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед постраждалих – дитина. Його стан, за даними чиновника, лікарі оцінюють як середню тяжкість.

Також відомо, що пошкоджено АЗС, автомобілі тощо.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські війська обстріляли Суми – у місті пролунали вибухи. Є влучення та постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, ворожі війська атакують Суми ударними БПЛА.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Дніпрі пролунав потужний вибух. У місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що була ракетна атака на Дніпро. У місті понівечено інфраструктурний об'єкт.

Раніше "Коментарі" писали – 26 жовтня у Харкові знову пролунали вибухи після атаки Росії. Мер Ігор Терехов повідомив про удар російського безпілотника містом.



