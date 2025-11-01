logo

BTC/USD

110160

ETH/USD

3874.8

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ атаковала Николаев баллистикой: много раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ атаковала Николаев баллистикой: много раненых

Уже подтверждена гибель одного человека в Николаеве

1 ноября 2025, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня утром российские террористические войска нанесли баллистический удар по Николаеву, пока известно об одном погибшем и по меньшей мере 15 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

РФ атаковала Николаев баллистикой: много раненых

Взрывы в Николаеве. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, удар был нанесен в субботу, около 07:20. По предварительным данным, город атакован ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

"К сожалению, один человек погиб. По состоянию на сейчас, известно о 15 раненых", — рассказал Ким.

Люди получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — ребенок. Его состояние, по данным чиновника, врачи оценивают как средней тяжести.

Также известно, что повреждены АЗС, автомобили и тому подобное.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска обстреляли Сумы – в городе раздались взрывы. Есть попадания и пострадавшие.                               

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские войска атакуют Сумы ударными БПЛА.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Днепре раздался мощный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Днепропетровская ОВА сообщила, что была ракетная атака на Днепр. В городе изуродован инфраструктурный объект.

Ранее "Комментарии" писали — 26 октября в Харькове снова раздались взрывы после атаки России. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по городу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости