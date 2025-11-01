РФ атаковала Николаев баллистикой: много раненых

Сегодня утром российские террористические войска нанесли баллистический удар по Николаеву, пока известно об одном погибшем и по меньшей мере 15 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Взрывы в Николаеве. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, удар был нанесен в субботу, около 07:20. По предварительным данным, город атакован ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

"К сожалению, один человек погиб. По состоянию на сейчас, известно о 15 раненых", — рассказал Ким.

Люди получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — ребенок. Его состояние, по данным чиновника, врачи оценивают как средней тяжести.

Также известно, что повреждены АЗС, автомобили и тому подобное.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска обстреляли Сумы – в городе раздались взрывы. Есть попадания и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские войска атакуют Сумы ударными БПЛА.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Днепре раздался мощный взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Днепропетровская ОВА сообщила, что была ракетная атака на Днепр. В городе изуродован инфраструктурный объект.

Ранее "Комментарии" писали — 26 октября в Харькове снова раздались взрывы после атаки России. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по городу.



