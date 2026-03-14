РФ атакувала "Цирконами", "Калібрами" і не тільки: скільки цілей вдалося збити ППО

У ніч проти 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів і 430 ударними дронами. Українським захисникам неба вдалося збити більшість ворожих цілей. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, з 18:00 13 березня до ранку 14 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу: 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску — ВОТ АР Крим); 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл. РФ); 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторії Чорного та Каспійського морів); 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл. РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску — Курська обл. РФ, ВОТ Донецької обл.); 430 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда ВІД АР Крим. Близько 250 із них — "Шахеди".

Основний напрямок удару – Київська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/придушено 460 цілей — 58 ракет і 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожих БПЛА різних типів.

У той же час зафіксовано попадання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.

Інформація про чотири ворожі ракети уточнюється.

"Атака триває, у повітряному просторі кілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", — попередили у Повітряних силах.

