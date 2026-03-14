Множество разрушений и жертвы: последствия удара РФ

Прошедшей ночью оккупанты массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. Страна-террорист в очередной раз ударила по мирным населенным пунктам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте главы Киевской ОВА Николая Калашника.

В сообщении говорится, что в Броварском районе погибли три человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

Однако мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о восьми пострадавших в результате атаки на Бровары. Еще чиновник написал об одном погибшем в городе.

Сапожко также представил в сети кадры после атаки, на них видно масштабный пожар.

Калашнник сообщил, что в Броварском районе погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

В Вышгородском районе пострадал один человек. Также в Вышгородском районе сгорели складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Позже стало известно также об одном погибшем в Вышгородском районе.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

"На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям", — написал Калашник.

Стоит отметить, ранее мониторинговые каналы предупреждали об активности врага как минимум на пяти разных направлениях, с которых уже начались пуски беспилотников. Сообщалось, что вечер и ночь 13 и 14 марта могут стать очень напряженными для украинской системы ПВО.



