logo

BTC/USD

71045

ETH/USD

2090.39

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Множество разрушений и жертвы: последствия удара РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Множество разрушений и жертвы: последствия удара РФ

Больше всего во время ракетного удара досталось Броварам

14 марта 2026, 07:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прошедшей ночью оккупанты массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. Страна-террорист в очередной раз ударила по мирным населенным пунктам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Удар по Киевской области. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в Броварском районе погибли три человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

Однако мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о восьми пострадавших в результате атаки на Бровары. Еще чиновник написал об одном погибшем в городе.

Сапожко также представил в сети кадры после атаки, на них видно масштабный пожар.

Калашнник сообщил, что в Броварском районе погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

В Вышгородском районе пострадал один человек. Также в Вышгородском районе сгорели складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. Позже стало известно также об одном погибшем в Вышгородском районе.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

"На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям", — написал Калашник.

Стоит отметить, ранее мониторинговые каналы предупреждали об активности врага как минимум на пяти разных направлениях, с которых уже начались пуски беспилотников. Сообщалось, что вечер и ночь 13 и 14 марта могут стать очень напряженными для украинской системы ПВО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости