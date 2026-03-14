Головна Новини Суспільство Війна з Росією Безліч руйнувань та жертви: наслідки удару РФ
Безліч руйнувань та жертви: наслідки удару РФ

Найбільше під час ракетного удару дісталося Броварам

14 березня 2026, 07:24
Кравцев Сергей

Минулої ночі окупанти масовано атакували Київську область дронами та ракетами. Країна-терорист вкотре вдарила по мирних населених пунктах. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту голови Київської ОВ Миколи Калашника.

Безліч руйнувань та жертви: наслідки удару РФ

Удар по Київській області. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що у Броварському районі загинули двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджено будівлю гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Проте мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про вісьмох постраждалих внаслідок атаки на Бровари. Ще чиновник написав про одного загиблого у місті.

Чобітко також представив у мережі кадри після атаки, на них видно масштабну пожежу.

Калашник повідомив, що у Броварському районі загинули двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджено будівлю гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

У Вишгородському районі постраждала одна людина. Також у Вишгородському районі згоріли складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Пізніше стало відомо також про одного загиблого.

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку спалахнули автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

"На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям", — написав Калашник.

Варто зазначити, що раніше моніторингові канали попереджали про активність ворога як мінімум на п'яти різних напрямках, з яких уже почалися пуски безпілотників. Повідомлялося, що вечір та ніч 13 та 14 березня можуть стати дуже напруженими для української системи ППО.




