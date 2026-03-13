logo

BTC/USD

71203

ETH/USD

2103.47

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

РФ подготовила более 500 дронов и может нанести ракетный удар этой ночью
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ подготовила более 500 дронов и может нанести ракетный удар этой ночью

Пуски по пяти направлениям: мониторинговые каналы прогнозируют рекордное количество дронов в небе над Украиной

13 марта 2026, 22:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодняшний вечер и ночь могут стать очень напряженными для украинской системы ПВО. Мониторинговые ресурсы зафиксировали активность врага как минимум на пяти разных направлениях, с которых уже начались пуски беспилотников.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно

По предварительным данным, Россия накопила значительный ресурс для удара — в распоряжении агрессора находятся более 500 ударных БПЛА, которые могут быть применены волнами. Кроме дроновой угрозы, военные аналитики не исключают проведения массированного ракетного обстрела под покровом ночи.

На серьезность ситуации отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал жителей быть внимательными и не игнорировать сигналы опасности.

"Будем внимательны к ночным тревогам!" — подчеркнул глава города в своем обращении.

Эксперты отмечают, что более точная информация о возможном ракетном ударе появится ближе к полуночи, однако подготовка к запускам на разных локациях продолжается уже сейчас. Гражданам настоятельно рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи и находиться вблизи укрытий.

Также известно о вылете 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Белая". Отмечается, что враг закончил подготовку и в течение 24 часов планирует нанести ракетно-шахедный удар по территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация в Межевской громаде на Днепропетровщине достигла критического предела: из-за постоянных обстрелов и опасности местных жителей больше невозможно прятать на территории поселкового совета. На днях община была вынуждена провести церемонии прощания с семью своими жителями в Павлограде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости