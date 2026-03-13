РФ подготовила более 500 дронов и может нанести ракетный удар этой ночью

Сегодняшний вечер и ночь могут стать очень напряженными для украинской системы ПВО. Мониторинговые ресурсы зафиксировали активность врага как минимум на пяти разных направлениях, с которых уже начались пуски беспилотников.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно

По предварительным данным, Россия накопила значительный ресурс для удара — в распоряжении агрессора находятся более 500 ударных БПЛА, которые могут быть применены волнами. Кроме дроновой угрозы, военные аналитики не исключают проведения массированного ракетного обстрела под покровом ночи.

На серьезность ситуации отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал жителей быть внимательными и не игнорировать сигналы опасности.

"Будем внимательны к ночным тревогам!" — подчеркнул глава города в своем обращении.

Эксперты отмечают, что более точная информация о возможном ракетном ударе появится ближе к полуночи, однако подготовка к запускам на разных локациях продолжается уже сейчас. Гражданам настоятельно рекомендуют заранее подготовить необходимые вещи и находиться вблизи укрытий.

Также известно о вылете 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Белая". Отмечается, что враг закончил подготовку и в течение 24 часов планирует нанести ракетно-шахедный удар по территории Украины.

