РФ підготувала понад 500 дронів та може завдати ракетного удару цієї ночі
РФ підготувала понад 500 дронів та може завдати ракетного удару цієї ночі

Пуски з п'яти напрямків: моніторингові канали прогнозують рекордну кількість дронів у небі над Україною

13 березня 2026, 22:43
Недилько Ксения

Сьогоднішній вечір та ніч можуть стати вкрай напруженими для української системи ППО. Моніторингові ресурси зафіксували активність ворога щонайменше на п’яти різних напрямках, з яких уже розпочалися пуски безпілотників.

Росія готується до нового масованого удару по Україні: що відомо

За попередніми даними, Росія накопичила значний ресурс для удару — у розпорядженні агресора перебуває понад 500 ударних БпЛА, які можуть бути застосовані хвилями. Окрім дронової загрози, військові аналітики не виключають проведення масованого ракетного обстрілу під покровом ночі.

На серйозність ситуації відреагував і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав мешканців бути пильними та не ігнорувати сигнали небезпеки.

"Будьмо уважні до нічних тривог!" — наголосив очільник міста у своєму зверненні.

Експерти зазначають, що точніша інформація щодо можливого ракетного удару з'явиться ближче до опівночі, проте підготовка до запусків на різних локаціях триває вже зараз. Громадянам наполегливо рекомендують заздалегідь підготувати необхідні речі та перебувати поблизу укриттів.

Також відомо про виліт 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Бєлая". Зазначається, що ворог закінчив підготовку та впродовж 24 годин  планує завдати ракетно-шахедний удар по території України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація в Межівській громаді, що на Дніпропетровщині, досягла критичної межі: через постійні обстріли та небезпеку місцевих мешканців більше неможливо ховати на території селищної ради. Днями громада була змушена провести церемонії прощання одразу із сімома своїми жителями у Павлограді.



