РФ атаковала "Цирконами", "Калибрами" и не только: сколько целей удалось сбить ПВО

В ночь на 14 марта Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 430 ударными дронами. Украинским защитникам неба удалось сбить большинство вражеских целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, с 18:00 13 марта до утра 14 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения: 2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска — ВОТ АР Крым); 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская обл. РФ); 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватории Черного и Каспийского морей); 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска — Вологодская обл. РФ); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска — Курская обл. РФ, ВОТ Донецкой обл.); 430 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым. Около 250 из них — "Шахеды".

Основное направление удара — Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника различных типов: 1 противокорабельную ракету "Циркон"; 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 25 крылатых ракет "Калибр"; 24 крылатые ракеты Х-101; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 402 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", — предупредили в Воздушных силах.

