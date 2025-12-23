РФ атакує Україну ракетами та дронами: які регіони під прицілом ворога

У ніч на 23 грудня у більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Вже вранці моніторингові канали повідомили, що відбулися пуски "Калібрів" ворогом. Також перші ракети з Ту-95МС/160 залетіли у повітряний простір України через Сумську область. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Станом на 06:05 тривогу оголосили також у Києві та ще низці західних областей.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 23 грудня східні, північні та південні області України атакували ворожі дрони.

Близько другої години ночі загроза ударів безпілотниками поки що спостерігалася у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Також частково під загрозою була Київська область.

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотниками на північні райони Сумської області. Ворог потрапив до громадянської інфраструктури, через що у регіоні спостерігаються проблеми з електропостачанням. Про це повідомив начальник Сумської ОВ Олег Григоров

"Цієї ночі північ Сумщини під масованими атаками ворожих БпЛА. Російські безпілотники атакували громадянську інфраструктуру на Шосткінщині. Також є влучення на Конотопщині", – зазначив керівник Сумщини.

За попередньою інформацією голови ОВА, внаслідок нічної атаки люди не постраждали.

Водночас Олег Григоров повідомив про перебої з електропостачанням у районах, які потрапили під удар. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

