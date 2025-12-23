РФ атакует Украину ракетами и дронами: какие регионы под прицелом врага

В ночь на 23 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Уже утром мониторинговые каналы сообщили о том, что состоялись пуски "Калибров" врагом. Также первые ракеты с Ту-95МС/160 залетели в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По состоянию на 06:05 тревогу объявили также в Киеве и еще ряде западных областей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря восточные, северные и южные области Украины атаковали вражеские дроны.

Около двух часов ночи угроза ударов беспилотниками пока наблюдалась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Также частично под угрозой находилась Киевская область.

Российские оккупационные войска осуществили массированную атаку беспилотниками на северные районы Сумской области. Враг попал в гражданскую инфраструктуру, из-за чего в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров

"Этой ночью север Сумщины под массированными атаками вражеских БпЛА. Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине", – отметил руководитель Сумщины.

По предварительной информации главы ОВА, в результате ночной атаки люди не пострадали.

В то же время Олег Григоров сообщил о перебоях с электроснабжением в районах, попавших под удар. Информация о всех последствиях обстрелов уточняется.

