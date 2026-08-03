Результат понад усе: Буданов заявив, що тиск на Росію триватиме попри початкові часові рамки

Військово-політичне керівництво України прийняло рішення не обмежувати термінами стратегічну операцію, спрямовану на примус Російської Федерації до справедливого завершення війни. Нагадаємо, що 40-денний план дій був офіційно затверджений Главою держави наприкінці червня, а його завершення попередньо очікувалося на початку серпня.

Кирило Буданов. Скриншот з відео

Попри початкові часові рамки, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов закликав громадськість та експертів не фокусуватися виключно на календарних датах. На його переконання, гнучкість у плануванні є ключем до досягнення стратегічних цілей держави.

"Будемо продовжувати... Головне — результат", — чітко окреслив подальші плани України Буданов. Очільник ОП зауважив, що військове керівництво країни-агресорки досі перебуває в ілюзіях щодо своїх можливостей на полі бою. "Поки я бачу, що вони вірять, ніби зможуть досягти своєї мети військовим шляхом, — наголосив керівник Офісу, додавши, що такі сподівання окупантів повністю відірвані від реальності. — це помилкове твердження, всі ці роки це доводять".

За словами посадовця, російська армія вичерпала свій наступальний потенціал для досягнення глобальних цілей. Незважаючи на щоденні зіткнення та локальні зміни на лінії фронту, загальна ситуація для Кремля є невтішною.

"Війна, по суті, для них у безвиході, — резюмував Кирило Буданов. — Так, є якісь бойові дії — з просуванням, без просування, є наші поступи, але стратегічно вона давно вже в безвиході ".

Саме тому Україна продовжуватиме системний тиск на ворога до повної капітуляції його агресивних намірів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському курортному місті Геленджик зафіксовано смертельні наслідки падіння безпілотного літального апарату. Трагедія сталася під час спроби місцевої мобільної вогневої групи ліквідувати повітряну ціль безпосередньо над зоною відпочинку.



