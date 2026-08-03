Результат понад усе: Буданов заявив, що тиск на Росію триватиме попри початкові часові рамки

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Недилько Ксения
Військово-політичне керівництво України прийняло рішення не обмежувати термінами стратегічну операцію, спрямовану на примус Російської Федерації до справедливого завершення війни. Нагадаємо, що 40-денний план дій був офіційно затверджений Главою держави наприкінці червня, а його завершення попередньо очікувалося на початку серпня.
Кирило Буданов. Скриншот з відео
Попри початкові часові рамки, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов закликав громадськість та експертів не фокусуватися виключно на календарних датах. На його переконання, гнучкість у плануванні є ключем до досягнення стратегічних цілей держави.
За словами посадовця, російська армія вичерпала свій наступальний потенціал для досягнення глобальних цілей. Незважаючи на щоденні зіткнення та локальні зміни на лінії фронту, загальна ситуація для Кремля є невтішною.
Саме тому Україна продовжуватиме системний тиск на ворога до повної капітуляції його агресивних намірів.
Нагадаємо,
портал "Коментарі" писав, що у
російському курортному місті Геленджик зафіксовано смертельні наслідки падіння
безпілотного літального апарату. Трагедія сталася під час спроби місцевої
мобільної вогневої групи ліквідувати повітряну ціль безпосередньо над зоною
відпочинку.