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Недилько Ксения
Военно-политическое руководство Украины приняло решение не ограничивать сроками стратегическую операцию, направленную на принуждение Российской Федерации к справедливому завершению войны. Напомним, что 40-дневный план действий был официально утвержден главой государства в конце июня, а его завершение предварительно ожидалось в начале августа.
Кирилл Буданов. Скриншот из видео
Несмотря на первоначальные временные рамки, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал общественность и экспертов не фокусироваться исключительно на календарных датах. По его убеждению, гибкость в планировании является ключом к достижению стратегических целей государства.
По словам чиновника, российская армия исчерпала свой наступательный потенциал для достижения глобальных целей. Несмотря на ежедневные столкновения и локальные изменения на линии фронта, общая ситуация для Кремля неутешительна.
Поэтому Украина будет продолжать системное давление на врага до полной капитуляции его агрессивных намерений.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что в российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.