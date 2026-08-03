Результат превыше всего: Буданов заявил, что давление на Россию будет продолжаться, несмотря на начальные временные рамки

Военно-политическое руководство Украины приняло решение не ограничивать сроками стратегическую операцию, направленную на принуждение Российской Федерации к справедливому завершению войны. Напомним, что 40-дневный план действий был официально утвержден главой государства в конце июня, а его завершение предварительно ожидалось в начале августа.

Кирилл Буданов. Скриншот из видео

Несмотря на первоначальные временные рамки, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал общественность и экспертов не фокусироваться исключительно на календарных датах. По его убеждению, гибкость в планировании является ключом к достижению стратегических целей государства.

"Будем продолжать... Главное результат", — четко очертил дальнейшие планы Украины Буданов. Глава ОП отметил, что военное руководство страны-агрессорки до сих пор находится в иллюзиях относительно своих возможностей на поле боя. "Пока я вижу, что они верят, что смогут достичь своей цели военным путем, — подчеркнул руководитель Офиса, добавив, что такие ожидания оккупантов полностью оторваны от реальности. — это ошибочное утверждение, все эти годы это доказывают".

По словам чиновника, российская армия исчерпала свой наступательный потенциал для достижения глобальных целей. Несмотря на ежедневные столкновения и локальные изменения на линии фронта, общая ситуация для Кремля неутешительна.

"Война, в сущности, для них в тупике, — резюмировал Кирилл Буданов. – Да, есть какие-то боевые действия – с продвижением, без продвижения, есть наши продвижения, но стратегически она давно уже в тупике ".

Поэтому Украина будет продолжать системное давление на врага до полной капитуляции его агрессивных намерений.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.



