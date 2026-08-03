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Результат превыше всего: Буданов заявил, что давление на Россию будет продолжаться, несмотря на начальные временные рамки

Стратегический тупик для Кремля: глава Офиса Президента призвал не привязываться к срокам спецоперации

3 августа 2026, 18:15
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Недилько Ксения

Военно-политическое руководство Украины приняло решение не ограничивать сроками стратегическую операцию, направленную на принуждение Российской Федерации к справедливому завершению войны. Напомним, что 40-дневный план действий был официально утвержден главой государства в конце июня, а его завершение предварительно ожидалось в начале августа.

Результат превыше всего: Буданов заявил, что давление на Россию будет продолжаться, несмотря на начальные временные рамки

Кирилл Буданов. Скриншот из видео

Несмотря на первоначальные временные рамки, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов призвал общественность и экспертов не фокусироваться исключительно на календарных датах. По его убеждению, гибкость в планировании является ключом к достижению стратегических целей государства.

"Будем продолжать... Главное результат", — четко очертил дальнейшие планы Украины Буданов. Глава ОП отметил, что военное руководство страны-агрессорки до сих пор находится в иллюзиях относительно своих возможностей на поле боя. "Пока я вижу, что они верят, что смогут достичь своей цели военным путем, — подчеркнул руководитель Офиса, добавив, что такие ожидания оккупантов полностью оторваны от реальности. — это ошибочное утверждение, все эти годы это доказывают".

По словам чиновника, российская армия исчерпала свой наступательный потенциал для достижения глобальных целей. Несмотря на ежедневные столкновения и локальные изменения на линии фронта, общая ситуация для Кремля неутешительна.

"Война, в сущности, для них в тупике, — резюмировал Кирилл Буданов. – Да, есть какие-то боевые действия – с продвижением, без продвижения, есть наши продвижения, но стратегически она давно уже в тупике".

Поэтому Украина будет продолжать системное давление на врага до полной капитуляции его агрессивных намерений.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.



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